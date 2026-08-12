آخر تقرير رسمي لحادث الدواويس: 18 حالة وفاة و17 إصابة بالمستشفيات

كشفت التقارير الطبية المحدثة عن حادث الدواوايس ، حتى الساعة الرابعة عصر اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية إلى 18 حالة وفاة، فيما يواصل 17 مصابًا تلقي الرعاية الطبية داخل مستشفيات المحافظة.

وتوزعت حالات المصابين المحتجزين بالمستشفيات على النحو التالي:

- 8 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة.

- 5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

- حالتان بمستشفى القصاصين المركزي.

- حالتان بمستشفى التل الكبير المركزي.

وفي المقابل، شهدت الحالة الصحية لعدد من المصابين تحسنًا، حيث غادر 13 مصابًا المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية.

وتواصل الفرق الطبية بالمستشفيات تقديم الرعاية والعلاج للمصابين، مع متابعة مستمرة لحالاتهم الصحية، في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الدواويس.