الأثقال ترفع شعار الذهب في بطولة البحر المتوسط بإيطاليا وتشارك بـ 9 لاعبين ولاعبات

تتجه أنظار الرياضة المصرية إلى إيطاليا خلال شهر أغسطس الجاري، مع انطلاق منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تشهد مشاركة مصرية كبيرة في مختلف الألعاب، وسط طموحات بحصد أكبر عدد من الميداليات ورفع راية مصر عاليًا في المحفل الرياضي.

وتشارك بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال في منافسات الدورة بتشكيلة قوية تضم 9 لاعبين ولاعبات، بواقع 5 لاعبين و4 لاعبات، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، وسط آمال كبيرة في المنافسة بقوة على المراكز الأولى وحصد الميداليات الذهبية.

وأكد محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن بعثة رفع الأثقال تخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط كعادتها من أجل المنافسة على الذهب، مشددًا على أن هدف المنتخب دائمًا هو تحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج.

وأشاد عبد المقصود باختيارات الأجهزة الفنية لقائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في الدورة، مؤكدًا أن مصر تمتلك ترسانة من الأبطال في مختلف الأوزان، وهو ما يمنح الاتحاد والمنتخب ثقة كبيرة قبل انطلاق المنافسات.

وقال رئيس اتحاد رفع الأثقال إن جميع عناصر المنتخب على قدر المسؤولية، وإن الجهاز الفني حرص على اختيار العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على المنافسة، متمنيًا أن يترجم اللاعبون واللاعبات استعداداتهم إلى إنجازات جديدة تضاف إلى سجل رفع الأثقال المصرية.

ووجه عبد المقصود الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للاتحاد والمنتخبات الوطنية، وحرص الوزير على توفير كل سبل الدعم أمام أبطال مصر لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

وتضم بعثة رفع الأثقال المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط:

كابت محمد إحسان عطية – رئيس الوفد .. علاء الدين حسن كامل – المدير الفني القدير صاحب التاريخ الكبير في الاثقال المصرية ، كابتن محمد حسني طه المدرب المتميز

*اللاعبات:*

ميرنا محمد علي إبراهيم

نورا عصام حلمي

روفيدة فتحي طه

سارة سمير السيد

*اللاعبون:*

عبد الرحمن محمد يونس

كريم إبراهيم إبراهيم أبو كحلة

محمود حسني السيد

نور الدين محمد محمود ذكي

عبد الرحمن حسين متولي

وتعلق الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على أبطال رفع الأثقال، باعتبار اللعبة واحدة من أبرز مصادر الميداليات للرياضة المصرية، أملاً في استمرار سلسلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج خلال دورة ألعاب البحر المتوسط.