نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في معسكر إسبانيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة في معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعرض يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في الركبة، خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني.

وتم نقل اللاعب للمستشفى؛ للخضوع للفحوصات الطبية والأشعة، للاطمئنان على حالته، والتي أكدت إصابته بالتواء في الركبة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدد من البطولات خلال الموسم المقبل، أبرزها: بطولة الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وفي مقدمتها كأس مصر، وكأس عاصمة مصر.

شوط أول سلبي بين الأهلي وبادالونا الإسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء الأهلي مع بادالونا الإسباني، في المباراة الودية المقامة حاليا في معسكر إعداد الفريق الأحمر في إسبانيا، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحرص الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي، على تجربة أكبر من عدد من لاعبيه من القوام الأساسي؛ لتجهيزهم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة أن الفريق مرتبط بمباريات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي لمباراة بادالونا

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة بادالونا الإسباني الودية، المقامة على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكريم فؤاد.

الوسط: أحمد رضا وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وسفيان بن جديدة ومحمد رأفت.​

وتأتي هذه المباراة، ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا الممتد حتى 20 أغسطس الجاري؛ استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بخلاف بطولتي كأس عاصمة مصر وبطولة كأس عاصمة مصر.