عموتة يرفض المجازفة بإمام عاشور أمام بادالونا الإسباني

رفض المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجازفة بإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال المباراة الودية أمام بادالونا الإسباني، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات المارد الأحمر للموسم الجديد.

استبعاد إمام عاشور من مباراة بادالونا الإسباني

وقرر الحسين عموتة استبعاد إمام عاشور من حساباته الفنية خلال مواجهة بادالونا، في ظل عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى الآن، حيث يواصل خوض تدريبات تأهيلية منفردة من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الدفع بإمام عاشور في المباراة الودية قد يمثل مخاطرة غير محسوبة، خاصة أن اللاعب لم يدخل التدريبات الجماعية مع زملائه، لذلك فضل عموتة منحه مزيدًا من الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات، حرصًا على عدم تعرضه لأي إصابة جديدة أو مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته للموسم المقبل.

ويواصل إمام عاشور برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى تطور حالته واستجابته للبرنامج الموضوع له.

ويستعد النادي الأهلي لخوض أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا، عندما يلتقي فريق بادالونا الإسباني مساء اليوم، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد.

الأهلي يخوض وديتين جديدتين في معسكر إسبانيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين وديتين في إسبانيا يومي 12 و13 أغسطس الجاري، قبل خوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس، على ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تحقيق أكبر استفادة فنية من معسكر إسبانيا، والوصول باللاعبين إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل بداية منافسات الموسم الجديد، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية.