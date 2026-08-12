انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 13 أغسطس 2026 وحتى الاثنين 17 أغسطس 2026، والتي تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.

وتأتي توقعات الطقس الجديدة بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا في الظل، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الطرق شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس 2026 ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 36 و37 درجة مئوية.

أما مناطق جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 37 و43 درجة مئوية، لتظل تلك المناطق من أكثر مناطق الجمهورية تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا

ورغم الانخفاض الطفيف المتوقع في درجات الحرارة، أكدت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس مائل للحرارة ورطب، بينما يكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء.

أما السواحل الشمالية، فتشهد طقسًا حارًا ورطبًا، في حين تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الحرارة والرطوبة على أغلب مناطق الجمهورية.

وتؤثر الرطوبة المرتفعة بشكل مباشر على شعور المواطنين بدرجات الحرارة، حيث تجعل الأجواء أكثر إجهادًا، حتى مع حدوث انخفاض نسبي في درجات الحرارة المسجلة.

شبورة مائية على عدد من الطرق صباحًا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

ولذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان مناسبة بين السيارات، مع استخدام كشافات الإضاءة المناسبة عند انخفاض مستوى الرؤية.

نشاط الرياح على فترات متقطعة

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس 2026، وذلك على أغلب أنحاء البلاد وعلى فترات متقطعة.

وقد يساهم نشاط الرياح في تحسين الإحساس بالأجواء بشكل نسبي خلال فترات نشاطها، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الموجة الحارة أو تراجع تأثير الرطوبة المرتفعة، إذ تستمر الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

ومن أبرز سمات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو العامل الذي يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة في الظل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وبذلك قد يشعر المواطن بأن درجة الحرارة الفعلية أعلى من الرقم المعلن، خاصة خلال فترات الظهيرة ومع زيادة الرطوبة، وهو ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

نصائح مهمة للمواطنين خلال موجة الحر

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة، يُنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأعمال التي تتطلب التواجد في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة.

كما يفضل الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

ويجب كذلك متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية بصورة مستمرة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يخططون للسفر أو القيادة لمسافات طويلة خلال الساعات الأولى من الصباح، بسبب احتمالات انخفاض الرؤية نتيجة الشبورة المائية.

وتشير التوقعات إلى أن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة لن يعني انتهاء الأجواء الحارة، إذ تستمر درجات الحرارة المرتفعة مع الرطوبة العالية خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين، بينما يظل جنوب البلاد الأكثر تأثرًا بارتفاع الحرارة، مع وصول العظمى إلى 43 درجة مئوية.