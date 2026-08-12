السراج المنير.. الأوقاف تطلق مسابقة يومية عبر إذاعة القرآن الكريم

كشفت وزارة الأوقاف عن موعد انطلاق مسابقتها الجديدة التي تحمل اسم “السراج المنير”- بالشراكة مع إذاعة القرآن الكريم- مشيرة إلى أنها ستبدأ يوم الجمعة المقبل، 14 أغسطس الجاري.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة؛ ستُبث حلقات المسابقة بشكل يومي على أثير إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة 7:40 دقيقة صباحًا، على أن تُكرر إذاعتها الساعة 6:35 دقيقة مساء.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن خطة تعاون مشتركة بين الجهتين، تستهدف نشر الثقافة الإسلامية بين المستمعين، وترسيخ الوعي الديني لديهم، فضلًا عن تسليط الضوء على سيرة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وهديه، وأخلاقه العطرة.

كيفية المشاركة في البرنامج

وأوضحت وزارة الأوقاف أن باب المشاركة في فقرات المسابقة سيكون متاحًا أمام الجمهور؛ من خلال «الإجابة عن سؤال يومي» يُطرح عبر رابط مخصص، يتم نشره بشكل يومي على القناة الرسمية للوزارة عبر منصة "يوتيوب".

ودعت الوزارة، المتابعين، إلى تحميل التطبيق، أو زيارة القناة (اضـغـط هنــا)؛ لمتابعة التفاصيل أولًا بأول.

ودعت الوزارة، الجمهور، إلى متابعة حلقات "السراج المنير" يوميًّا عبر إذاعة القرآن الكريم؛ للاستفادة من محتواها المعرفي والديني، وكذلك للمشاركة في فقرة الأسئلة اليومية التي تتيح فرصة الفوز بالجوائز المخصصة للمسابقة.