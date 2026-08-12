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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة الرعب في شيكاغو .. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص بسبب أحوال الطقس

عاصفة
عاصفة
ناصر السيد

تسبّبت الأحوال الجوية القاسية في الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص في منطقة شيكاغو وشمال غرب ولاية إنديانا، حيث ضربت عواصف رعدية وأعاصير خطيرة المنطقة أمس الثلاثاء، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وأدى إلى حدوث إصابات في سجن بولاية أوهايو بسبب الصواعق.


ودوّت صفارات الإنذار من الأعاصير مع حلول الظلام وتوقفت جميع الرحلات الجوية مؤقتًا في مطاري شيكاغو الرئيسيين، وحذّر المسئولون من تأخيرات ريثما يتمّ إنجاز الرحلات المتراكمة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية. 
وفي أوهايو، اجتاحت انقطاعات التيار الكهربائي منطقة العاصمة، وأُبلغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل.
وأُدخل ستة عشر سجينًا إلى المستشفى، بينهم سجين نُقل بواسطة مروحية، إثر صاعقة ضربت مجمعًا سجنيًا جنوب غرب كليفلاند، وفقًا لوزارة الإصلاحيات في ولاية أوهايو. 
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة، جو إيلين سميث، في رسالة بريد إلكتروني مساء الثلاثاء، أن المصابين تعرضوا للإصابات أثناء عودتهم من تناول وجبة العشاء في مركز غرافتون لإعادة التأهيل ولم تُعرف حالتهم الصحية على الفور.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية مساء الثلاثاء عن هبوط إعصارين جنوب مدينة شيكاغو وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة شيكاغو، وعبر حدود الولاية في ولاية إنديانا، طرقًا غارقة بالمياه، وأشجارًا متشابكة مع خطوط الكهرباء، ومنازل بها شقوق في أسطحها.
وقال جافيد جينكينز من هوموود، إحدى ضواحي شيكاغو: “انقطعت الكهرباء. كان الأمر مرعباً للغاية. كنا في الطابق السفلي. نحن معتادون على الثلج والبرد، لكننا لسنا مستعدين لمثل هذا".

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