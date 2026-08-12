بيونج يانج تتحدّى واشنطن وسول.. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بإطلاق مقذوف مجهول

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا واحدًا على الأقل مجهول الهوية باتجاه الشرق اليوم الأربعاء.



ولم يكشف الجيش على الفور عن وقت أو موقع الإطلاق، كما لم يقدم تفاصيل حول نوع المقذوف أو عدده أو مداه أو ارتفاعه.

وجاء هذا الإطلاق بعد يومين من إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن خطط لإجراء مناورات "درع الحرية أولتشي" السنوية في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس.

ولطالما نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرةً إياها تدريبات على غزو، وكثيرًا ما ردت بإطلاق صواريخ وأنشطة عسكرية أخرى.

وقال الحليفان إن المناورات تهدف إلى تعزيز وضعهما الدفاعي المشترك ضد أي طارئ محتمل في شبه الجزيرة الكورية.



وجاء إطلاق اليوم الأربعاء أيضًا بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى في بحر الشرق من منطقة وونسان في 6 أغسطس.

وإذا تأكد أن المقذوف الأخير صاروخ باليستي، فسيكون هذا الإطلاق هو الحادي عشر لكوريا الشمالية هذا العام.