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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. أليكسيس سانشيز يبدأ تحديًا جديدًا في الدوري الأمريكي مع مونتريال

سانشيز
سانشيز
إسراء أشرف

بدأ التشيلي أليكسيس سانشيز فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي مونتريال الكندي إتمام التعاقد مع المهاجم المخضرم، استعدادًا للمشاركة مع الفريق في منافسات الدوري الأمريكي.

ووقع سانشيز على عقد مع مونتريال يمتد حتى نهاية موسم 2027، مع أحقية النادي في تمديد الاتفاق لموسم إضافي، ليستمر اللاعب مع الفريق حتى عام 2028 حال تفعيل بند التمديد.

ويخوض صاحب الـ37 عامًا تجربة جديدة بعد سنوات طويلة قضاها بين عدد من أبرز الأندية الأوروبية، حيث سبق له ارتداء قمصان برشلونة الإسباني، وأرسنال ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وإنتر ميلان الإيطالي، إلى جانب أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وامتدت مسيرة سانشيز الحافلة إلى العديد من البطولات الكبرى، حيث تُوج بالدوري الإسباني مع برشلونة، وكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص أرسنال، كما حصد مع إنتر ميلان لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

ويعول مونتريال على خبرة النجم التشيلي الكبيرة في منح الفريق إضافة قوية، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، خاصة مع امتلاكه شخصية قيادية وتجربة طويلة على أعلى مستويات كرة القدم.

من جانبه، رحب لوكا سابوتو، المدير الأول لقسم التوظيف والمنهجية الرياضية في مونتريال، بانضمام سانشيز، مؤكدًا أن الصفقة تمثل جزءًا مهمًا من المشروع الرياضي للنادي.

وأشار سابوتو إلى أن سانشيز يمتلك المقومات التي يحتاجها الفريق، بداية من الخبرة الكبيرة، مرورًا بالقيادة، وصولًا إلى الروح التنافسية، وهي عوامل يأمل مونتريال في الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

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