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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش
طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش
آية التيجي

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل دجاج الفشار في المنزل، خاصة أنه من الوجبات السريعة المفضلة لدى الأطفال والكبار، بفضل قطع الدجاج الصغيرة المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل. 

ويمكن تحضير دجاج الفشار المقرمش بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتقديمه مع البطاطس المقلية أو الصوصات المفضلة.

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

مكونات دجاج الفشار:
لتحضير دجاج الفشار بطريقة سهلة، تحتاجين إلى المكونات التالية:
500 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
كوب من الدقيق.
نصف كوب من النشا.
بيضة واحدة.
نصف كوب من الحليب.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملح حسب الرغبة.
كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش:
ـ ابدئي بتتبيل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة، ثم أضيفي الحليب وقلبي المكونات جيدًا، واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب النكهات.
ـ في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع النشا ورشة من البابريكا، ثم اخفقي البيضة في طبق منفصل.
ـ بعد ذلك، اغمسي كل قطعة من الدجاج في البيض، ثم ضعيها في خليط الدقيق والنشا مع التقليب جيدًا حتى تتغطى بطبقة متماسكة.

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

ـ سخني كمية وفيرة من الزيت، ثم ضعي قطع الدجاج على دفعات، مع تجنب وضع كمية كبيرة في المقلاة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

ـ اتركي دجاج الفشار حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج وينضج من الداخل.
ـ ارفعي قطع الدجاج من الزيت وضعيها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم قدميها ساخنة مع الكاتشب أو صوص الثومية أو صوص الجبن، ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية أو السلطة.

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

سر قرمشة دجاج الفشار

يكمن سر الحصول على دجاج فشار مقرمش مثل المطاعم في استخدام خليط من الدقيق والنشا، مع التأكد من سخونة الزيت قبل بدء القلي. 

كما يُفضل قلي الدجاج على دفعات وعدم تكديس القطع داخل المقلاة، حتى تنضج بالتساوي وتحافظ على قرمشتها.

ولمحبي الأطعمة الحارة، يمكن إضافة القليل من الشطة أو الفلفل الحار إلى التتبيلة للحصول على نكهة أكثر قوة.

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