الأهلي وبرشلونة .. منصة مصرية تعلن نقل مواجهة كأس خوان جامبر

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وبرشلونة، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر الودية، التي يستضيفها النادي الكتالوني سنويًا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويحل الأهلي ضيفًا على برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري، في مباراة قوية تجمع بطل مصر مع الفريق الإسباني، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي المباراة ضمن برنامج استعدادات الأهلي للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق حاليًا معسكرًا خارجيًا في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس، قبل العودة لاستكمال التحضيرات للمنافسات الرسمية.

منصة مصرية تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة

وأعلنت شبكة أون سبورت حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، لتمنح الجماهير المصرية فرصة متابعة المواجهة المرتقبة.

وأكدت الشبكة أن المباراة لن تُذاع عبر إحدى قنواتها التلفزيونية، وإنما ستكون متاحة عبر تطبيق أون سبورت فقط.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع أحد أكبر الأندية المصرية والأفريقية مع العملاق الكتالوني، في اختبار قوي للفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد.

وتعد بطولة كأس خوان جامبر من أبرز المباريات الودية التي يخوضها برشلونة قبل انطلاق الموسم، حيث يستغلها الجهاز الفني للفريق في الوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار عناصره الجديدة قبل بداية المنافسات الرسمية.