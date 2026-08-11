الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق مع عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.



وأكد المصدر أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على فسخ تعاقد اللاعب مع النادي، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام مجلس الإدارة، والنادي ليس مسئولاً عن ما يتردد هنا وهناك .

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يدرس موقف اللاعب من كافة الجوانب، بما يحقق مصلحة النادي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.