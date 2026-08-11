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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يوافق على رعاية الصليب الأحمر مؤتمره الإقليمي في بيروت

الرئيس عون
الرئيس عون
أ ش أ

استقبل الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتاني، الذي أطلعه على عمل وحدات الصليب الأحمر في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما القرى الحدودية، في تأمين الإسعافات ونقل الحاجات الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على الجهوزية الدائمة للعناصر والمتطوعين وانتشارهم في كل المناطق لتلبية النداءات بسرعة، بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية ولجنة «الميكانيزم» لتسهيل مهامهم.

وأطلع كتاني الرئيس عون، على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، بمشاركة رؤساء وأمناء عامين للجمعيات الوطنية في المنطقة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء الحركة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء وأمناء عامي الجمعيات الوطنية لـ17 دولة، هي: مصر، الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات وطنية شريكة من خارج الإقليم.

ويبحث المؤتمر الأولويات الإنسانية والتحديات التي تواجه المنطقة، ومراجعة تنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي السابق، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعيات الوطنية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

ونوّه الرئيس عون بما يقوم به الصليب الأحمر اللبناني على مختلف المستويات الإسعافية والصحية والإغاثية، مقدّراً جهود العاملين والمتطوعين فيه، ولا سيما في المناطق الجنوبية التي تواجه اعتداءات إسرائيلية أو حصاراً، وأعرب عن اهتمامه بالمؤتمر المقرر عقده في بيروت، ووافق على رعايته.

الرئيس اللبناني الأمين العام للصليب الأحمر مختلف المناطق اللبنانية

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