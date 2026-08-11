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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الفنادق في أوروبا مع توافد مئات الآلاف لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس

ارتفاع أسعار الفنادق في أوروبا
ارتفاع أسعار الفنادق في أوروبا
أ ش أ

ارتفعت أسعار الفنادق في مدن أوروبية رئيسية، مع توافد مئات الآلاف من السياح لمشاهدة أول كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته من القارة الأوروبية خلال هذا القرن.

وشهدت العاصمة الأيسلندية ريكيافيك إحدى أكبر الزيادات في أسعار غرف الفنادق، باعتبارها واحدة من المواقع القليلة التي يمكن الوصول إليها لمشاهدة الكسوف الكلي قبل حلول مساء يوم الأربعاء، بحسب تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويدفع السياح هناك في المتوسط 793 دولارًا لحجز غرفة يوم الأربعاء، بزيادة قدرها 98% مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات مجموعة "لايتهاوس إنتليجنس" المتخصصة في بيانات السفر والضيافة.

وتستعد إسبانيا أيضًا لتدفق كبير من السياح، باعتبارها واحدة من أفضل المواقع في القارة الأوروبية لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس. وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إنها تتوقع وصول 460 ألف سائح أجنبي خصيصًا لمشاهدة الكسوف.

وارتفع متوسط سعر الغرفة في مدينة لا كورونيا شمال إسبانيا بنسبة 135% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 451 دولارًا، بينما ارتفعت الأسعار في مايوركا، حيث يُتوقع أن يكون الكسوف مرئيًا فوق الأفق عند غروب الشمس، بنسبة 24% إلى نحو 448 دولارًا، أما في منطقتي سانتياجو دي كومبوستيلا وبيلباو، ارتفعت أسعار غرف الفنادق بنسبة 34% و67% على التوالي.

وجرى حجز أماكن الإقامة في البلدات والقرى الصغيرة الواقعة على مسار الكسوف، إلى جانب مراصد مؤقتة أقامها هواة محليون، قبل أشهر، كما وردت تقارير عن مشاركة مسافرين أمريكيين في عمليات تبادل للمنازل مع أشخاص يعيشون في منطقة قشتالة وليون الإسبانية، التي تعد واحدة من أفضل المناطق لمشاهدة الكسوف.

لكن السلطات في إسبانيا تشعر بالقلق من ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق، إذ تتوقع الشرطة زيادة عدد رحلات السيارات بمقدار 1.5 مليون رحلة عن المعتاد يوم الأربعاء، وحذرت السلطات من أن الجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية يعنيان أن أصغر شرارة يمكن أن تتسبب في حرائق غابات مدمرة، في حين قد تؤدي حركة المرور إلى عرقلة وصول مركبات الطوارئ إذا اندلعت الحرائق في المناطق الريفية.

وستنفذ السلطات عملية أمنية وحملة واسعة للسلامة، مع خطط لنشر 35 ألف ضابط للمساعدة في الحد من المخاطر، وقالت فيرجينيا باركونيس، الأمينة العامة للحماية المدنية والطوارئ في وزارة الداخلية الإسبانية "لقد شهدنا صيفًا بالغ الصعوبة في إسبانيا، مع سلسلة أخرى من حرائق الغابات الكبرى، ولهذا السبب يجب أن نقيد أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى توليد شرارة".

وحظرت إسبانيا إيقاف السيارات على جوانب الطرق أو بالقرب من النباتات الجافة، كما حظرت حفلات الشواء والألعاب النارية، وأغلقت منطقة فالنسيا حدائقها الطبيعية وحظرت السير في الممرات الريفية.

وحتى مساء الاثنين، كانت 3 حرائق غابات كبيرة مشتعلة في مقاطعات ولبة وسيجوفيا وهويسكا، وكانت الحرائق قد أتت بالفعل على نحو 200 ألف هكتار هذا العام، أي ما يعادل 6 أضعاف المساحة التي احترقت حتى التاريخ نفسه من عام 2025، وفقًا لوزارة البيئة الإسبانية.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون القيام بالرحلة، نصبت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 4 تلسكوبات عالية القدرة في قرية فيلاليبادو الصغيرة شمال غرب إسبانيا، بهدف بث الكسوف مباشرة لأكثر من 10 ملايين شخص.

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