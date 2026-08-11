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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
آية التيجي

يُعد نقص فيتامين B12 من المشكلات الصحية التي قد تتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة في البداية، إلا أن استمرار انخفاض مستوياته في الجسم قد يؤدي إلى أعراض جسدية وعصبية ونفسية.

ما هو نقص فيتامين B12؟

ويحتاج الجسم إلى فيتامين B12 للمساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، والحفاظ على صحة الخلايا العصبية، لذلك فإن نقصه لفترات طويلة قد يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ، وفقًا لما نشره تقرير على كليفلاند كلينك.
 

ويحدث نقص فيتامين B12 عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الفيتامين من الطعام، أو عندما يعجز عن امتصاص الكمية التي يحصل عليها بشكل صحيح.

ويُعرف فيتامين B12 أيضًا باسم الكوبالامين، ولا يستطيع الجسم إنتاجه من تلقاء نفسه، لذلك يجب الحصول عليه من الأطعمة الغنية به، وعلى رأسها الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والبيض، بالإضافة إلى بعض الأطعمة المدعمة.

ويحتاج الشخص البالغ إلى نحو 2.4 ميكروجرام من فيتامين B12 يوميًا، بينما قد تحتاج النساء خلال الحمل والرضاعة إلى كميات أكبر.

نقص فيتامين B12؟

أعراض نقص فيتامين B12

وقد تظهر أعراض نقص فيتامين B12 تدريجيًا، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون مستوى الفيتامين منخفضًا دون ظهور أعراض واضحة.
ومن أبرز العلامات الجسدية:
ـ الشعور بالتعب والإرهاق أو الضعف.
ـ الغثيان أو القيء أو الإسهال.
ـ فقدان الشهية.
ـ فقدان الوزن.
ـ ألم الفم أو ظهور قرح في اللسان.
ـ شحوب الجلد.

نقص فيتامين B12؟

أعراض نقص B12 العصبية

ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 في الجهاز العصبي، ومن أبرز الأعراض:
ـ تنميل أو وخز في اليدين والقدمين.
ـ مشكلات في الرؤية.
ـ ضعف الذاكرة.
ـ سهولة الإصابة بالارتباك.
ـ صعوبة في المشي أو التحدث بصورة طبيعية.

نقص فيتامين B12؟

أعراض نقص فيتامين B12 النفسية

وقد يرتبط النقص أيضًا ببعض التغيرات النفسية والسلوكية، مثل:
ـ الشعور بالاكتئاب.
ـ سرعة الانفعال.
ـ تغيرات في الحالة المزاجية أو السلوك.

نقص فيتامين B12؟

ما أسباب نقص فيتامين B12؟

وهناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين B12، من بينها عدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين، أو وجود مشكلة تمنع الجسم من امتصاصه.
ومن أبرز الأسباب:

ـ التهاب المعدة: يمكن أن يؤثر التهاب بطانة المعدة في إنتاج حمض المعدة الضروري لتحرير فيتامين B12 من الطعام.
ـ فقر الدم الخبيث: يؤدي هذا المرض إلى نقص العامل الداخلي الذي يحتاج إليه الجسم لامتصاص فيتامين B12.
ـ أمراض الجهاز الهضمي: مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، والتي قد تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الفيتامين.
ـ جراحات الجهاز الهضمي: قد يواجه الأشخاص الذين خضعوا لبعض جراحات الجهاز الهضمي، مثل تحويل مسار المعدة، صعوبة في امتصاص B12.

كما يمكن أن يرتبط نقص الفيتامين بالاستهلاك المفرط للكحول وبعض الحالات الوراثية النادرة.

نقص فيتامين B12؟

من الأكثر عرضة للإصابة بنقص B12؟

ويزداد خطر الإصابة بـ نقص فيتامين B12 لدى بعض الفئات، ومن بينها:
ـ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.
ـ المصابون بأمراض الجهاز الهضمي.
ـ الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا صارمًا ولا يحصلون على مكملات B12.
ـ الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، ومنها الميتفورمين وبعض أدوية الحموضة ومثبطات مضخة البروتون.
ـ الأشخاص الذين يستهلكون الكحول بكميات كبيرة.

نقص فيتامين B12؟

مضاعفات نقص فيتامين B12

وحذر التقرير من أن ترك نقص فيتامين B12 دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد، خاصة إذا أثر النقص في الجهاز العصبي.

وتشمل المضاعفات اعتلال الأعصاب الطرفية، وتلف الحبل الشوكي، ومشكلات في الذاكرة، وفي الحالات الشديدة قد تحدث مشكلات أكثر خطورة مثل الشلل أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

نقص فيتامين B12؟

كيف يتم تشخيص نقص فيتامين B12؟

وقد يكون تشخيص نقص B12 صعبًا أحيانًا؛ لأن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض، كما أن أعراضه يمكن أن تتشابه مع أعراض نقص عناصر غذائية أخرى.

ويعتمد الطبيب على مجموعة من تحاليل الدم، من بينها:
ـ صورة الدم الكاملة CBC.
ـ تحليل مستوى فيتامين B12.
ـ تحليل حمض الميثيل مالونيك MMA.
ـ تحليل الهوموسيستين.

نقص فيتامين B12؟

علاج نقص فيتامين B12

ويعتمد علاج نقص فيتامين B12 على السبب وشدة النقص، وقد يوصي الطبيب باستخدام مكملات أو أدوية تحتوي على فيتامين B12.

وتشمل خيارات العلاج:
ـ أقراص أو أدوية فيتامين B12 عن طريق الفم.
ـ حقن فيتامين B12.
ـ بخاخ أو جل فيتامين B12 للأنف في بعض الحالات.
ـ زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12.

ويحتاج بعض المرضى إلى العلاج لفترة قصيرة حتى تعود مستويات الفيتامين إلى طبيعتها، بينما قد يحتاج آخرون إلى العلاج لفترات طويلة أو مدى الحياة إذا كان السبب يؤثر في امتصاص B12.

نقص فيتامين B12؟

أطعمة غنية بفيتامين B12

ويمكن الحصول على فيتامين B12 من العديد من الأطعمة، أبرزها:
الأسماك.
اللحوم الحمراء.
الدواجن.
البيض.
الحليب ومنتجات الألبان.

كما يوجد B12 في بعض الأطعمة المدعمة، مثل بعض أنواع حبوب الإفطار والحليب النباتي والخميرة الغذائية والخبز المدعم.

نقص فيتامين B12؟

كيف يمكن الوقاية من نقص فيتامين B12؟

ويمكن تقليل خطر الإصابة بـ نقص فيتامين B12 من خلال الحصول على مصادر كافية من الفيتامين في النظام الغذائي، مع الانتباه بشكل خاص للأشخاص الأكثر عرضة للنقص.

وفي حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي أو اتباع نظام غذائي نباتي، يمكن استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد الحاجة إلى مكملات فيتامين B12 والجرعة المناسبة.

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