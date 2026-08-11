وزير الطاقة الأمريكي: متوسط ​​النفط الخارج من مضيق هرمز خلال 7 أيام يقارب 9 ملايين برميل يوميا

أكد وزير الطاقة الأمريكي، أن متوسط ​​النفط الخارج من مضيق هرمز خلال 7 أيام يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أطلقت مروحية عسكرية أمريكية النار على سفينة ترفع علم بنما في مضيق هرمز بعد محاولتها الالتفاف على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الثلاثاء، لم يسفر الهجوم عن أي إصابات، لكن الطاقم حاول الإجلاء إلى سفينة أخرى.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، وصل إلى طهران، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسئولين إيرانيين.