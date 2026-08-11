انتهت معركة النار.. السيطرة على حريق مول الهرم ستور وبدء عمليات التبريد

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مول الهرم ستور بمنطقة حدائق الأهرام بعدما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة، وسط حالة من القلق بين الأهالي والمتواجدين بالمنطقة.

تفاصيل اندلاع حريق حدائق الأهرام

وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مول الهرم ستور، وعلى الفور تحركت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف، للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

محاصرة النيران

وفور وصول القوات، بدأت عمليات محاصرة الحريق من عدة اتجاهات، مع تكثيف جهود رجال الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمناطق والمنشآت المجاورة، خاصة مع شدة الدخان وتصاعد ألسنة اللهب.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد جهود مكثفة، من إخماد النيران والسيطرة الكاملة على الحريق، وإنهاء الخطر، فيما بدأت الفرق عقب ذلك عمليات التبريد للتأكد من عدم وجود أي بؤر نيران قد تتسبب في تجدد الاشتعال.

معاينة الحريق

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة داخل موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته وحصر الخسائر الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات حتى الآن، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف والتأكد من استقرار الأوضاع داخل موقع الحادث.