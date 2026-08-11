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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو
غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو
محمد على

بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو التي عقدت الشهر الماضي في أنقرة بتركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أوحى البيت الأبيض بأن الرئيس الجمهوري كان يسافر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون).

تهديد إيراني باغتيال ترامب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العملية جاءت استجابةً لتهديد إيراني باغتيال ترامب.

 وتم تنفيذ الحيلة بإيهام الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض بأنهم كانوا على متن الطائرة نفسها التي تقل الرئيس أثناء عودته إلى واشنطن من الاجتماع السنوي لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

استندت صحيفة "واشنطن بوست" إلى مواد اطلعت عليها، وتصريحات مسؤول أمريكي مطلع على العملية، وشخص آخر على دراية بسفر الرئيس.

وصل ترامب إلى القمة على متن طائرة بيضاء وزرقاء داكنة. لكن قبل مغادرته تركيا، قال إنه سيعود إلى بلاده جزئياً على متن طائرة رئاسية قديمة الطراز زرقاء فاتحة اللون.

وقال ترامب في ذلك الوقت إن الطائرة النفاثة الفاخرة الجديدة حلت قبل مغادرته أنقرة على إنجلترا، لإتاحة الفرصة للقوات الأمريكية المتمركزة في شرق إنجلترا على معاينتة الطائرة الرئاسة الجديدة.

في أنقرة، استقل ترامب طائرة جامبو قديمة تابعة لسلاح الجو الأمريكي أمام كاميرات التلفزيون قبل أن تتجه الطائرة إلى قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

تفاصيل هروب ترامب السري

لكن، وفقًا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، بعد صعوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون"، نُقل سرًا بعد دقائق إلى طائرة أصغر حجمًا - وهي طائرة نقل عسكرية من طراز C-32A - عبر شاحنة تموين مطار تُستخدم عادةً لتحميل الوجبات والإمدادات الأخرى. 

سافر ترامب إلى ميلدنهال على متن تلك الطائرة الأصغر.

لم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بتقرير صحيفة "واشنطن بوست" عن العملية السرية لتهريب ترامب خارج البلاد على متن طائرة ثالثة، أو الحيلة المعقدة لإظهار أنه كان على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" ذات اللون الأزرق الفاتح المتجهة إلى ميلدنهال.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان: "كما قال الرئيس مؤخراً، هناك العديد من أعداء أمريكا الذين يستهدفونه، ونحن نستخدم كل أداة متاحة لدينا للتصدي لتلك التهديدات".

امتنع جهاز الخدمة السرية الأمريكية عن التعليق. وأحال سلاح الجو، المسؤول عن صيانة أسطول طائرات السفر التنفيذية، الاستفسارات إلى البيت الأبيض.

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