ارتفاع أسعار البنزين ينعش مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.. وآسيويون في الصدارة

حققت شركات السيارات الآسيوية مكاسب ملحوظة في السوق الأمريكية، مدفوعة بارتفاع الإقبال على السيارات الهجينة مع استمرار أسعار البنزين عند مستويات مرتفعة، لتتصدر علامات مثل تويوتا وهيونداي وهوندا هذا الاتجاه المتنامي.

وأظهرت بيانات «RBC Capital Markets» أن مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 20% خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات الأمريكية الإجمالية بنسبة 1.5%.

وجاءت هيونداي في مقدمة الشركات التي استفادت من هذا التحول، بعدما سجلت مبيعات سياراتها الهجينة خلال يوليو نحو 43 ألفا و727 سيارة، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ودفعت زيادة الطلب الشركة الكورية إلى تعديل خطط الإنتاج، حيث قررت تخصيص جزء من مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا لإنتاج السيارات الهجينة أيضا، إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل، بهدف مواكبة تغير توجهات المستهلكين في السوق الأمريكية.

ولم تقتصر الزيادة على هيونداي، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة من تويوتا في الولايات المتحدة بنسبة 22% خلال يوليو، بينما سجلت هوندا نمو بلغ 15%، ما يعكس استمرار قوة الطلب على السيارات التي تجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي.

وتسيطر الشركات الثلاث، تويوتا وهيونداي وهوندا، على نحو 86% من سوق السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وفق تقديرات شركة «Baum & Associates» المتخصصة في استشارات قطاع السيارات، بينما تستحوذ شاحنات فورد على جزء كبير من الحصة المتبقية.

ويأتي هذا النمو في ظل استمرار المستهلكين الأمريكيين في البحث عن وسائل لتقليل تكلفة تشغيل سياراتهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، حيث توفر السيارات الهجينة التقليدية توازنا بين الأداء واستهلاك الوقود.

وتعتمد السيارات الهجينة التقليدية، مثل تويوتا بريوس، على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية، بما يساعد على خفض استهلاك الوقود، وفي المقابل تتميز السيارات الهجينة القابلة للشحن «PHEV» ببطاريات أكبر، تتيح لها قطع مسافات تصل إلى عشرات الأميال باستخدام الطاقة الكهربائية فقط قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين.