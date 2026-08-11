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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا
نياحة الأنبا يوحنا
ميرنا رزق

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلاة تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام، الذي توفي، اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حياة رهبانية وخدمية حافلة بالعطاء.

وتقرر إقامة صلاة التجنيز يوم الاثنين 17 أغسطس الجاري، بكنيسة السيدة العذراء في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبدأ صلوات اليوم بالقداس الإلهي في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، يعقبه صلاة التجنيز، والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ومن المقرر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة، لوداع نيافته والصلاة من أجل نياح نفسه في فردوس النعيم.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا يوحنا الأساقفة

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