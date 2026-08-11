قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات انهيار عقار حدائق القبة.. الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لمساندة المصابين
الموضوع صعب جدًا.. كريم ذكري يصدم جماهير الزمالك قبل الموسم الجديد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان
مشاجرة بالشوم في جهينة.. إصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

نياحة الأنبا يوحنا
نياحة الأنبا يوحنا
ميرنا رزق

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام، الذي توفي اليوم عن عمر قارب 76 عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من نصف قرن، قضى منها 35 عامًا في خدمة الكنيسة أسقفًا عامًا.

وأكد بيان النعي أن الأنبا يوحنا كرس حياته لخدمة الله، بعدما ترك العالم واتجه إلى البرية وسلك طريق الرهبنة، طالبًا أن يحيا للمسيح ويكرس حياته لخدمته.

وأشار البيان إلى أن نيافته، عقب دعوته لنوال درجة الأسقفية، خدم الكنيسة بإخلاص وأمانة، وقدم خدمة جادة اتسمت بالحرص والتدقيق في كل ما اسند إليه.

وكانت فترة خدمته سكرتيرًا لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث من أبرز محطات حياته في الخدمة، حيث شهدت تلك الفترة لإخلاصه ومحبته للكنيسة، إلى جانب أمانته ودقته في أداء مسؤولياته.

وودعت الكنيسة الأنبا يوحنا على رجاء القيامة والحياة الأبدية، مستندة إلى الوعد الإلهي: «نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالْأَمِينُ! كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ».

واختتمت الكنيسة نعيها بطلب النياح لروحه الطاهرة، والعزاء لأسرته، ولكل من خدمهم الأنبا يوحنا، وكل من عرفوه خلال سنوات خدمته الطويلة.

ويأتي نعي الأنبا يوحنا مصحوبًا بآية سفر الرؤيا: «طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ. نَعَمْ يَقُولُ الرُّوحُ: لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ» (رؤ 14: 13).

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا يوحنا الكنيسة البابا شنوده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

تنسيق الجامعات 2026

الهندسة 86.41% .. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تصوير فيلم فرصة سعيدة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد