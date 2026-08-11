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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
كريم عاطف

تستعد شركة فورد لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "كوجا" في الأسواق الأوروبية عام 2029، ضمن خطة تستهدف إعادة ترتيب تشكيلة الشركة في القارة، بالتزامن مع توسعها في تطوير السيارات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع مجموعة جيلي الصينية.

ومن المنتظر أن يتم تصنيع الجيل الجديد من كوجا في مصنع فورد بمدينة فالنسيا الإسبانية، في إطار شراكة مع جيلي يبدأ تنفيذها رسميا عام 2027، ويتضمن المشروع تطوير وإنتاج ثلاث سيارات تعتمد على منصة مشتركة، على أن يبدأ المصنع إنتاج أولى سيارات جيلي الكهربائية بنهاية 2028، قبل انطلاق تصنيع كوجا الجديدة خلال العام التالي.

ووفقا لتقارير صحفية، تستلهم كوجا الجديدة خطوطها التصميمية من تاريخ فورد في سباقات الرالي، مع توجه نحو مظهر أكثر قوة وجرأة مقارنة بالجيل الحالي، ومن المتوقع أن تحصل السيارة على رفارف عجلات عريضة مزودة بكسوات حماية بلاستيكية، إلى جانب فتحات تهوية كبيرة ومصابيح أمامية بتصميم مقسم، مع الحفاظ على الطابع العملي والمساحات الداخلية التي تميز سيارات الـSUV متوسطة الحجم.

وأكد جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، أن كوجا الجديدة ستحصل على هوية تصميمية مستقلة عن سيارات جيلي، موضحا أن فورد لا تستهدف مجرد إعادة تصميم سيارة تعتمد على منصة صينية، وإنما تسعى إلى تقديم هيكل وشكل خارجي يحملان بصمة الشركة الخاصة.

وتعتمد السيارة المرتقبة على نسخة مطورة من منصة «Global Intelligent New Energy Architecture» التابعة لجيلي، وهي الهندسة المستخدمة في عدد من سيارات المجموعة الكهربائية والهجينة، من بينها جيلي EX5 وStarray EM-i، وتتيح المنصة خيارات متعددة لنظام الدفع، تشمل الدفع الأمامي والخلفي والدفع الكلي، إلى جانب منظومة كهربائية بجهد 400 فولت ودعم الشحن السريع بالتيار المستمر.

ومن المتوقع أن تتوافر كوجا الجديدة بعدة خيارات لأنظمة الدفع، على رأسها النسخة الكهربائية بالكامل، إلى جانب طرازات كهربائية بمدى ممتد "EREV" وهجينة قابلة للشحن "PHEV"، بما يمنح العملاء خيارات مختلفة خلال مرحلة التحول التدريجي من السيارات التقليدية إلى المركبات الكهربائية.

وفي ما يتعلق بالتقنيات الهجينة، تعتمد فورد في بعض حلولها على شركة «هورس باورترين»، المشروع المشترك بين جيلي ورينو، وتستخدم منظومة Starray EM-i محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يعمل إلى جانب محركين كهربائيين، ومع بطارية بسعة 29.8 كيلوواط/ساعة، يمكن للمنظومة تحقيق مدى كهربائي يقترب من 86 ميلًا، بينما تصل القوة الإجمالية إلى 258 حصانا، مع إمكانية التسارع من الثبات إلى 62 ميلا في الساعة خلال نحو 8 ثواني.

ومن المنتظر أن يستمر إنتاج الجيل الحالي من فورد كوجا، الذي ظهر لأول مرة عام 2019، حتى عامي 2028 أو 2029، لضمان استمرار السيارة في الأسواق الأوروبية إلى حين وصول الجيل الجديد.

ورغم التغييرات الكبيرة المرتقبة في التصميم والتقنيات وأنظمة الدفع، تشير التوقعات إلى احتفاظ فورد باسم "كوجا" في الجيل المقبل، مستفيدة من شهرة الاسم وحضوره القوي ضمن سوق السيارات الأوروبية.

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