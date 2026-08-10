شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 اهتمامات طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق القبول بالجامعات لإعلان النتائج رسميًا، بعد انتهاء أعمال فرز رغبات الطلاب وتحديد أعداد المرشحين للكليات والمعاهد والحدود الدنيا للقبول.

وأعلن موقع التنسيق الإلكتروني تنويهًا لطلاب الثانوية العامة المتقدمين ضمن المرحلة الأولى، جاء فيه: «ترقبوا إعلان النتائج»، موضحًا أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم الاثنين.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.. مؤتمر صحفي لإعلان الحدود الدنيا

ويترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لحسم أعداد الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد العليا ضمن تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.



ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا بجامعة القاهرة مساء اليوم الاثنين، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، والكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.



ويترقب الطلاب إعلان الحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القمة، بالتزامن مع الكشف عن النتائج النهائية لترشيحات المرحلة الأولى.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأكد مكتب التنسيق إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فور ظهورها، من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني:

موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. https://tansik.digital.gov.eg/application/ اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى. إدخال رقم الجلوس. كتابة الرقم السري الموجود على شهادة الثانوية العامة. الضغط على أيقونة عرض النتيجة. ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، إلى جانب الكشف عن الجدول الزمني الخاص بتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد أعداد الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد المختلفة.

مكتب التنسيق يكشف قواعد توزيع الطلاب

وأكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن توزيع الطلاب المتقدمين على الكليات والمعاهد الجامعية يتم وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، وبناءً على الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

وشدد مكتب التنسيق على أن محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي لا يتم الاعتداد به عند فرز رغبات الطلاب وترشيحهم للكليات والمعاهد.

وبالتالي، فإن تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لا يعني بالضرورة تغيير النطاق الجغرافي الذي يخضع له الطالب عند إجراء عملية التنسيق، إذ يتم الاعتماد على الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وتشهد الساعات المقبلة حالة من الترقب بين طلاب الثانوية العامة، انتظارًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

وبمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، من المنتظر إتاحة النتيجة إلكترونيًا أمام الطلاب، بما يسمح لكل طالب بمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه وفقًا للرغبات التي سجلها وقواعد التوزيع الجغرافي.

كما يترقب الطلاب الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية، خاصة الحد الأدنى للتقديم ومواعيد تسجيل الرغبات، تمهيدًا لاستكمال أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.