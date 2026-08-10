قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

المرحلة الأولى
المرحلة الأولى
عبد العزيز جمال

تتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 اهتمامات طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق القبول بالجامعات لإعلان النتائج رسميًا، بعد انتهاء أعمال فرز رغبات الطلاب وتحديد أعداد المرشحين للكليات والمعاهد والحدود الدنيا للقبول.

وأعلن موقع التنسيق الإلكتروني تنويهًا لطلاب الثانوية العامة المتقدمين ضمن المرحلة الأولى، جاء فيه: «ترقبوا إعلان النتائج»، موضحًا أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم الاثنين.
 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.. مؤتمر صحفي لإعلان الحدود الدنيا

ويترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لحسم أعداد الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد العليا ضمن تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا بجامعة القاهرة مساء اليوم الاثنين، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، والكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2026.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

ويترقب الطلاب إعلان الحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القمة، بالتزامن مع الكشف عن النتائج النهائية لترشيحات المرحلة الأولى.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأكد مكتب التنسيق إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فور ظهورها، من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني:
موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. https://tansik.digital.gov.eg/application/ 
  2. اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.
  3. إدخال رقم الجلوس.
  4. كتابة الرقم السري الموجود على شهادة الثانوية العامة.
  5. الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
  6. ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، إلى جانب الكشف عن الجدول الزمني الخاص بتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد أعداد الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد المختلفة.

مكتب التنسيق يكشف قواعد توزيع الطلاب

وأكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن توزيع الطلاب المتقدمين على الكليات والمعاهد الجامعية يتم وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، وبناءً على الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

وشدد مكتب التنسيق على أن محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي لا يتم الاعتداد به عند فرز رغبات الطلاب وترشيحهم للكليات والمعاهد.

وبالتالي، فإن تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لا يعني بالضرورة تغيير النطاق الجغرافي الذي يخضع له الطالب عند إجراء عملية التنسيق، إذ يتم الاعتماد على الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وتشهد الساعات المقبلة حالة من الترقب بين طلاب الثانوية العامة، انتظارًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

وبمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، من المنتظر إتاحة النتيجة إلكترونيًا أمام الطلاب، بما يسمح لكل طالب بمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه وفقًا للرغبات التي سجلها وقواعد التوزيع الجغرافي.

كما يترقب الطلاب الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية، خاصة الحد الأدنى للتقديم ومواعيد تسجيل الرغبات، تمهيدًا لاستكمال أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

تنسيق المرحلة الأولى 2026 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 المرحلة الأولى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 وزير التعليم العالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد