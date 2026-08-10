قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيديو متداول.. سيدة تحطم سيارة زوجها في السويس بسبب زواجه من أخرى

حطمت سيارة زوجها
حطمت سيارة زوجها
ريهام قدري

شهدت محافظة السويس واقعة أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت سيدة على تحطيم سيارة زوجها، اعتراضًا على زواجه من سيدة أخرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام السيدة بإتلاف السيارة، وسط حالة من الغضب والانفعال، فيما انتشر الفيديو على نطاق واسع وأثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وبحسب ما تم تداوله، جاءت الواقعة على خلفية زواج الزوج من أخرى، الأمر الذي دفع زوجته إلى التعبير عن غضبها بطريقة انتهت بتحطيم سيارته.

وتدخلت الأجهزة الأمنية عقب الواقعة، وتمكنت من ضبط السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث.

وأثارت الواقعة نقاشًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من انتقد تصرف السيدة واعتبره تعديًا على ممتلكات الزوج، وبين آخرين تعاطفوا معها بسبب ملابسات زواج زوجها من أخرى، مؤكدين أن الخلافات الزوجية مهما بلغت حدتها لا تبرر إتلاف الممتلكات.

ولا تزال الواقعة محل اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول مقطع الفيديو الذي وثق لحظات تحطيم السيارة.

حطمت سيارة زوجها اتجوز عليها سيدة السويس سيدة تنتقم من زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس يفتح الباب أمام نابولي.. والدوري الإيطالي على رأس رغباته

الزمالك

الزمالك يجدد تعاقد عبد الرحمن الشحات لتدعيم فريق الطائرة

الاهلي

الأهلي يحسم موقفه من عروض الاحتراف قبل انطلاق الموسم الجديد

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد