فيديو متداول.. سيدة تحطم سيارة زوجها في السويس بسبب زواجه من أخرى

شهدت محافظة السويس واقعة أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت سيدة على تحطيم سيارة زوجها، اعتراضًا على زواجه من سيدة أخرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام السيدة بإتلاف السيارة، وسط حالة من الغضب والانفعال، فيما انتشر الفيديو على نطاق واسع وأثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وبحسب ما تم تداوله، جاءت الواقعة على خلفية زواج الزوج من أخرى، الأمر الذي دفع زوجته إلى التعبير عن غضبها بطريقة انتهت بتحطيم سيارته.

وتدخلت الأجهزة الأمنية عقب الواقعة، وتمكنت من ضبط السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث.

وأثارت الواقعة نقاشًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من انتقد تصرف السيدة واعتبره تعديًا على ممتلكات الزوج، وبين آخرين تعاطفوا معها بسبب ملابسات زواج زوجها من أخرى، مؤكدين أن الخلافات الزوجية مهما بلغت حدتها لا تبرر إتلاف الممتلكات.

ولا تزال الواقعة محل اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول مقطع الفيديو الذي وثق لحظات تحطيم السيارة.