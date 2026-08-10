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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.

ويعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال المؤتمر نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة المرحلة الاولي اضغط هنا

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