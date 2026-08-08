نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

في زمن تتسارع فيه الصور قبل الحقائق، وتسبق المشاهد الأحكام، لم تعد الجريمة مجرد فعل خفي يُرتكب في الظل، بل أصبحت عرضًا متكاملًا يُصاغ بعناية ويُقدَّم للجمهور بثقة زائفة.

واقعة انتحال صفة قاضٍ، والدخول إلى المحكمة، وتصوير مقاطع بزي يوحي بالهيبة، ليست مجرد جريمة نصب، بل نموذج صارخ لكيف يمكن تزييف الحقيقة حين تتوافر الجرأة وتغيب

اليقظة.

ولعل الأخطر في هذه الواقعة أنها لا يمكن اختزالها في كونها جريمة نصب أو انتحال صفة عابرة، بل تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد وأعمق دلالة. فالتجرؤ على منصة القضاء، بما تمثله من هيبة ورمزية، ليس فعلًا فرديًا معزولًا، بل يأتي في سياق أوسع يُفهم باعتباره امتدادًا لمحاولات ممنهجة تستهدف تفكيك أعمدة الدولة من الداخل. إن التشكيك في ميزان العدل، وزعزعة الثقة في الفضاء القضائي وأحكامه، يمثلان مدخلًا خطيرًا لإحداث حالة من فقدان اليقين لدى المجتمع، حيث تتحول العدالة من مرجعية ثابتة إلى موضع شك وتنازع. وعند هذه النقطة تحديدًا، يصبح الهدم ناعمًا لكنه بالغ التأثير، إذ تُستهدف إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وفق ما يُعرف بمنهج “الكفاح السلمي” الذي يعتمد على تقويض الثقة في المؤسسات لا إسقاطها بالقوة المباشرة.

المسألة هنا لا تتعلق بشخص قرر الاحتيال، بل بمنظومة من العوامل سمحت لهذا الاحتيال

أن يبدو مقنعًا. حين يرى المواطن شخصًا داخل المحكمة، يرتدي وشاحًا قضائيًا، ويتحدث

بثقة عن قدرته على “إنهاء الإجراءات”، فإن الشك يتراجع، ويحل محله تصديق مشروط بالخوف أو الحاجة. وهنا تتحول الرمزية من مصدر للثقة إلى أداة للاستغلال.

الأخطر أن هذه الواقعة تكشف عن عقلية لا تزال تراهن على “الطرق المختصرة”، حتى وإن كانت خارج القانون. فالبعض لا يبحث عن حقه بقدر ما يبحث عن وسيلة أسرع للحصول عليه،

ولو عبر باب خلفي. هذه العقلية، بقدر ما تُغري المحتالين، تفتح لهم أبوابًا ما كان لتُفتح لولا وجود من يصدق ويُجرب ويدفع.

لكن، هل المشكلة في الضحية وحده؟ الإجابة ببساطة: لا. لأن مجرد قدرة المتهم على التحرك داخل مؤسسة قضائية، والتصوير ونشر المحتوى، يفرض تساؤلات مشروعة حول مستوى الانضباط والرقابة. فالمؤسسات الكبرى لا تُختبر فقط في أوقات الاستقرار، بل في قدرتها على منع استغلال اسمها وهيبتها في مثل هذه الوقائع.

نحن أمام جريمة استخدمت أدوات العصر بذكاء؛ فالفيديو لم يعد مجرد وسيلة توثيق، بل أصبح وسيلة إقناع. الصورة داخل المحكمة لم تكن صدفة، بل كانت “دليلًا بصريًا” مُفبركًا بعناية ليخاطب عقل الضحية ويطمئن شكوكه. وهنا تتجلى خطورة السوشيال ميديا، حين تتحول من منصة تواصل إلى مسرح لإعادة إنتاج الأكاذيب.

ومن زاوية أوسع، تعكس هذه الواقعة فجوة بين الإجراءات الرسمية وإدراك المواطنين لها. فكلما زادت المسافة بين المواطن والمؤسسة، زادت فرص ظهور “الوسطاء المزيفين” الذين يملأون هذه الفجوة بوهم النفوذ والقدرة. ومع كل تجربة نصب ناجحة، تتعمق الأزمة، ويتراجع منسوب الثقة.

ورغم ذلك، فإن سرعة تحرك النيابة العامة وضبط المتهمين تمثل نقطة مضيئة، تؤكد أن

الدولة لا تتهاون مع هذا النوع من الجرائم، وأن يد القانون قادرة على الوصول، حتى لمن يختبئون خلف أقنعة رسمية. لكن الردع، مهما كان حاسمًا، يظل علاجًا للنتيجة، لا للسبب.

السبب الحقيقي يبدأ من وعي المجتمع. من لحظة يقرر فيها المواطن ألا يدفع مقابل خدمة خارج الإطار القانوني، وألا يصدق أن هناك من “يُسهل” ما لا يُسهل. يبدأ من إدراك بسيط: أن القانون لا يُختصر، وأن أي طريق مختصر هو غالبًا طريق مزيف.

في النهاية، تكشف هذه الواقعة حقيقة قاسية: أن أخطر ما يواجه المجتمعات ليس فقط من يزور الحقيقة، بل من يصدقها دون أن يسأل. وبين هذا وذاك، تظل العدالة الحقيقية في حاجة دائمة إلى حماية، ليس فقط بالقانون، بل بالوعي أيضًا.

وتطرح هذه القضية أيضًا سؤالًا مهمًا حول دور الإعلام في التعامل مع مثل هذه الوقائع، فبين السعي للسبق الصحفي وواجب التحقق، قد تتحول بعض التغطيات غير الدقيقة إلى عامل مساعد في تضخيم الوهم بدلًا من كشفه. ومن هنا، تبرز أهمية المهنية في نقل الحقيقة دون تهويل أو ترويج غير مقصود للنماذج الإجرامية.

كما تفتح الواقعة بابًا لمراجعة آليات التوعية المجتمعية، خاصة في القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية، حيث يجب أن تكون المعلومات واضحة ومباشرة ومتاحة للجميع، بما يقلل من فرص استغلال الجهل بالإجراءات أو تعقيدها.

ولا يمكن إغفال دور التعليم في بناء وعي قانوني مبكر، يجعل الفرد أكثر قدرة على التمييز بين الصحيح والمزيف، ويعزز من ثقافة الاعتماد على القنوات الرسمية بدلًا من البحث عن حلول سريعة خارج الإطار المشروع.

كذلك، فإن التطور التكنولوجي الذي استغله الجاني في الترويج لنفسه، يجب أن يُقابله تطور مماثل في أدوات الرصد والمتابعة، بحيث لا تترك المساحات الرقمية مفتوحة أمام المحتالين لبناء ثقة وهمية دون رقابة.

وفي النهاية، فإن هذه الواقعة، رغم خطورتها، تمثل فرصة لإعادة التأكيد على قيمة الوعي كخط الدفاع الأول، وعلى أن حماية المجتمع لا تعتمد فقط على قوة القانون، بل على يقظة أفراده وقدرتهم على إدراك الحقيقة قبل الانخداع بالمظاهر.

وتكشف هذه الحادثة كذلك عن أهمية الشفافية المؤسسية في مواجهة الشائعات، فكلما كانت المعلومات متاحة وواضحة، تضاءلت فرص استغلال الغموض لصناعة أوهام موازية للحقيقة. فالغموض هو البيئة المثالية التي يتحرك فيها المحتال بثقة.

كما تدفعنا الواقعة إلى التفكير في ضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطن والجهات الرسمية، بحيث لا يضطر الفرد إلى اللجوء لوسطاء، حقيقيين أو مزيفين، لإنهاء مصالحه، وهو ما يقلل من فرص الوقوع في فخ الاحتيال.

ومن زاوية نفسية، يمكن قراءة هذه الواقعة باعتبارها انعكاسًا لحالة من القلق المجتمعي التي تدفع البعض إلى البحث عن ضمانات سريعة، حتى وإن كانت وهمية. فحين يشعر الفرد بأن الطريق الطبيعي معقد أو بطيء، يصبح أكثر استعدادًا لتصديق من يعده بالحل الأسهل.

كما أن تكرار مثل هذه الوقائع يفرض ضرورة إعادة بناء الثقة بشكل تدريجي، من خلال ممارسات يومية تعزز مصداقية المؤسسات، وتؤكد للمواطن أن الطريق القانوني، رغم ما قد يبدو عليه من بطء، هو الطريق الأكثر أمانًا وعدالة.

وفي سياق متصل، فإن المسؤولية المجتمعية تقتضي عدم الترويج لمثل هذه النماذج، حتى على سبيل السخرية أو الفضول، لأن مجرد تداولها يمنحها مساحة أكبر للتأثير، ويزيد من احتمالات تقليدها من قبل آخرين.

ويبقى التحدي الحقيقي في تحقيق توازن دقيق بين سرعة إنجاز الخدمات، وضمان نزاهتها، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا في الأداء المؤسسي، يواكب تطلعات المواطنين ويغلق الباب أمام أي محاولات للالتفاف على القانون.

وفي المحصلة، فإن هذه الواقعة لا يجب أن تُقرأ كحادث عابر، بل كرسالة تنبيه، تؤكد

أن حماية العدالة لا تقتصر على القضاة أو الجهات المختصة، بل هي مسؤولية جماعية، تبدأ من وعي الفرد، وتمتد إلى سلوك المجتمع بأكمله.