أسطورة ألمانيا يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون سبور

علق الأسطورة الألمانية السابق لوثار ماتيوس على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي.

وقال عبر حسابه على تيك توك، عبارة: كل مكان هو طرابزون

وأضاف: “انتقال صلاح ليس مجرد صفقة تمت داخل الملعب، بل هو نجاح كبير من طرابزون سبور في تسويق قيمة النادي وعلامته التجارية للعالم بأسره”.

وواصل: “خلال الأيام القليلة الماضية، أصبح صلاح هو الموضوع الرئيسي في العديد من حسابات كرة القدم حول العالم، وانضم إلى الحديث عنه أيضًا عدد من أساطير كرة القدم السابقين”.

انتقال صلاح

واختتم: “يبدو أن طرابزون سبور هو حاليًا أكثر نادٍ يتم الحديث عنه في الأوساط الرياضية العالمية”.