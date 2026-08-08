أحمد موسى عن أزمة تسجيل الخطوط : يا وزير الاتصالات أقل حاجة عبر المواطن واعتذر له

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش بيت في مصر مش بيتكلم في الموضوع ده ولا حياة لمن تنادي".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" طلع بيان امبارح من القومي للاتصالات وقراته ٢٠ مرة وايه ذنب المواطن انه يكون في مشكلة ويلاقي خطوط مسجلة باسمه دون معرفته".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"يا وزير الاتصالات اقل حاجة عبر المواطن واعتذر لهم والموضوع مش بسيط".

وتابع أحمد موسى :" ليه شركة الاتصالات بتبيع الخطوط باسمي من غير معرف هل ديه الأمانة في السعودية جميع شركات الاتصالات تسمح للمواطن بخطيبن فقط واحنا عندنا الموضوع مفتوح".

