طقس الأحد: حرارة شديدة وشبورة صباحية وارتفاع للأمواج على هذه الشواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غداً



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى نشاط رياح أحياناص تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ "مطروح – العلمي – الإسكندرية – بلطيم – جمصة" مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.



وأكدت اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وتابعت أن هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

