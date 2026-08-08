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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا.. وصفة سهلة بطعم شهي

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا
طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا
آية التيجي

تعتبر كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا من الحلويات المميزة التي تجمع بين قوام الكيك الهش والطري وبرودة الآيس كريم الكريمية، لتقدم مزيجًا شهيًا يناسب العزومات والتجمعات العائلية والمناسبات المختلفة.

ويمنح الجزر الكيكة قوامًا رطبًا ونكهة مميزة، بينما يضيف آيس كريم الفانيليا مذاقًا منعشًا يجعل الوصفة مناسبة للتقديم كحلوى بعد الغداء أو العشاء.

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

مكونات كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا:
لتحضير كيكة الجزر بطريقة سهلة في المنزل، تحتاجين إلى:
2 كوب دقيق.
كوب ونصف جزر مبشور ناعم.
كوب سكر.
3 بيضات.
نصف كوب زيت نباتي.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
ملعقة صغيرة قرفة.
رشة ملح.
نصف كوب جوز مجروش حسب الرغبة.
آيس كريم فانيليا للتقديم.

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

طريقة عمل كيكة الجزر:
ـ في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وقوامه كريميًا.
ـ أضيفي الزيت تدريجيًا مع استمرار التقليب، ثم ضعي الجزر المبشور وامزجي المكونات جيدًا.
ـ في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة ورشة الملح.
ـ أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط البيض والجزر، وقلبي بهدوء حتى تتجانس المكونات.
ـ أضيفي الجوز المجروش إذا رغبتِ في استخدامه، ثم اسكبي خليط كيكة الجزر في قالب مدهون بالزبدة.
ـ ضعي القالب في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.
ـ اتركي الكيكة لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، أو حتى تنضج تمامًا ويخرج اختبار الخلة نظيفًا.
ـ اتركي الكيكة تبرد قليلًا، ثم قطعيها إلى شرائح وقدميها.

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

سر نجاح كيكة الجزر

للحصول على كيكة جزر هشة وطرية، يفضل استخدام الجزر الطازج وبشره بشكل ناعم، مع تجنب الإفراط في تقليب الخليط بعد إضافة الدقيق، حتى لا تفقد الكيكة قوامها الهش.

كما يجب التأكد من تسخين الفرن مسبقًا قبل إدخال قالب الكيك، وعدم فتح باب الفرن خلال الدقائق الأولى من الخَبز حتى ترتفع الكيكة بشكل جيد.

طريقة عمل كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

طريقة تقديم كيكة الجزر مع آيس كريم الفانيليا

بعد أن تهدأ الكيكة قليلًا، قطعيها إلى شرائح وقدمي كل شريحة مع كرة من آيس كريم الفانيليا، ويمكن إضافة رشة من القرفة أو بعض المكسرات المجروشة.

ولمزيد من النكهة، يمكن تزيين الطبق بالقليل من صوص الكراميل، ليجمع بين مذاق القرفة والجزر والكيك الدافئ مع برودة آيس كريم الفانيليا.

وتعد هذه الوصفة خيارًا مناسبًا لمحبي الحلويات المنزلية، خاصة عند تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات.

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