قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشير عبد الفتاح: سوء التقدير يحوّل الحروب إلى صراعات مفتوحة يصعب حسمها

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن الحروب لا تندلع بهدف الحرب في حد ذاتها، وإنما تكون في الأساس وسيلة لتحقيق أهداف سياسية محددة، محذرًا من أن سوء التقدير والحسابات الخاطئة قد يدفعان الصراعات إلى مسارات مفتوحة يصعب معها الوصول إلى حسم عسكري أو تسوية سياسية.

تقدير تداعيات الحرب

وقال عبد الفتاح، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، إن عددًا من الصراعات التي يشهدها العالم حاليًا يعكس أخطاء في تقدير تداعيات الحرب ونتائجها، رغم امتلاك الأطراف المتحاربة قدرات عسكرية ضخمة ووسائل تدمير واسعة.

الحسابات الخاطئة تطيل أمد الصراعات

وأوضح الكاتب والباحث السياسي أن الحروب قد تبدأ بين طرفين بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية أو العسكرية المحددة، إلا أن مسارها قد يتغير سريعًا عندما تتداخل الحسابات الخاطئة مع التطورات الميدانية.

توسع نطاق المواجهات

وأشار إلى أن توسع نطاق المواجهات قد يؤدي إلى دخول أطراف جديدة على خط الصراع، وفتح جبهات إضافية، وهو ما يحول الحرب من مواجهة محدودة إلى صراع متعدد الأطراف والساحات.

وأضاف أن تعدد أطراف المواجهة وتشعب ساحات الصراع يساهمان في إطالة أمد الحروب، كما يجعلان الوصول إلى نهاية واضحة أكثر صعوبة، سواء من خلال الحسم العسكري أو عبر التفاوض والتسوية السياسية.

القوة العسكرية لا تضمن نهاية الحرب

وشدد عبد الفتاح على أن امتلاك الأطراف المتصارعة قدرات عسكرية كبيرة لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق أهداف الحرب أو إنهائها في التوقيت الذي تريده، موضحًا أن نتائج الصراعات تتأثر بعوامل سياسية واستراتيجية تتجاوز ميزان القوة العسكرية وحده.

وأكد أن سوء قراءة ردود أفعال الخصوم وتقدير تداعيات القرارات العسكرية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويدفع الأطراف إلى دائرة من التصعيد يصعب الخروج منها، لتتحول الحرب في النهاية إلى صراع مفتوح يبحث الجميع خلاله عن مخرج سياسي بعد أن يصبح الحسم العسكري أكثر تعقيدًا.

القوة العسكرية الحسم العسكري إيران وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

اسامه عرابي

أسامة عرابي: الأهلي كان يضم عتاولة عند انضمامي.. والزمالك فاوضني مرتين

الاهلي

الأهلي: نسعى للتتويج بالكونفدرالية والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا

خوان بيزيرا

مثلما فعل نيمار.. كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد