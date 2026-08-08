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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني: إصابة 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
القسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين أثناء قيامهم بمهمة لتفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية، جنوب لبنان، في حادث يسلط الضوء على المخاطر التي لا تزال تمثلها مخلفات العمليات العسكرية في المناطق المتضررة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن العسكريين أصيبوا خلال تنفيذ أعمال تفكيك ذخائر غير منفجرة، مشيرًا إلى أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع موقع الحادث وتأمين المنطقة.

وتواصل وحدات الجيش اللبناني، بالتعاون مع الجهات المختصة، عمليات الكشف عن الذخائر والقنابل غير المنفجرة وإزالتها من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، في إطار جهود حماية السكان ومنع وقوع حوادث جديدة.

وتُعد الذخائر غير المنفجرة من أبرز المخاطر التي تواجه سكان المناطق الجنوبية، خصوصًا مع عودة المدنيين إلى بلداتهم وممارسة الأنشطة الزراعية والحياتية في مناطق كانت مسرحًا للعمليات العسكرية. كما تمثل عمليات التخلص من هذه الذخائر تحديًا للفرق الهندسية، نظرًا إلى الحاجة للتعامل معها بحذر شديد لتجنب انفجارها أثناء النقل أو التفكيك.

ويأتي حادث زوطر الغربية في سياق استمرار الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه الأمنية والهندسية في جنوب البلاد، بالتوازي مع انتشار وحداته في عدد من المناطق الحدودية، ومتابعة إزالة مخلفات الحرب والذخائر التي تشكل خطرًا مباشرًا على المدنيين والعسكريين على حد سواء.

ويؤكد الحادث أهمية استمرار عمليات المسح الهندسي وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، لا سيما في المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية، مع ضرورة تحذير السكان من الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو ذخائر متروكة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها فور العثور عليها.

الجيش اللبناني ذخائر زوطر جنوب لبنان حوادث جديدة

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