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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور : أرقام عقد إمام عاشور المتداولة غير حقيقية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الأرقام المتداولة بشكل غير رسمي بشأن عقد إمام عاشور مع الأهلي غير حقيقية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر المواقع وصفحات السوشيال ميديا لا يمثل الأرقام الفعلية للعقد.

الأهلي

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا وإنت وكل اللاعبين والإعلاميين والسوشيال ميديا عارفين إن الأرقام اللي بتعلن بطريقة غير رسمية غير حقيقية».

وأضاف: «لن يخرج أي إعلان رسمي عن الأرقام»، في إشارة إلى أن تفاصيل المقابل المالي في العقد الجديد لن يتم الكشف عنها بشكل رسمي من جانب النادي.

الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

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