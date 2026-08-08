سيميوني يضغط لضم أوسيمين.. المهاجم النيجيري مستعد لتخفيض راتبه للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

عاد اسم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى دائرة التكهنات بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم وضوح موقف المهاجم في وقت سابق بشأن استمراره مع جالطة سراي، في ظل تحركات جديدة تجري خلف الكواليس قد تعيد فتح ملف انتقاله إلى الدوري الإسباني.

سيميوني يطلب التعاقد مع أوسيمين

وكشف الصحفي الإسباني روبن أوريا عن تطور جديد في مستقبل أوسيمين، مؤكدًا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب في التعاقد مع المهاجم النيجيري لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وبحسب التقارير، فإن وكلاء أوسيمين سبق أن عرضوا خدمات اللاعب على أتلتيكو مدريد، مع استعداد المهاجم لتقديم تنازلات مالية كبيرة، من بينها تخفيض راتبه بشكل ملحوظ، من أجل تسهيل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

أوسيمين مرتبط بجالطة سراي حتى 2029

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتمسك فيه أوسيمين، وفقًا لما أوردته صحيفة «فاناتيك» التركية، بالاستمرار مع جالطة سراي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

ويبلغ المهاجم النيجيري 27 عامًا، وتقدر قيمته السوقية الحالية بنحو 75 مليون يورو، فيما يقدم أرقامًا قوية منذ انتقاله إلى صفوف النادي التركي.

وخلال 74 مباراة رسمية مع جالطة سراي، ساهم أوسيمين في 75 هدفًا، بعدما سجل 59 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.

العقبة.. موقف جالطة سراي وقيمة الصفقة

ولا تزال إمكانية انتقال أوسيمين إلى أتلتيكو مدريد مرتبطة بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها موقف جالطة سراي من بيع اللاعب، إلى جانب المطالب المالية لإتمام الصفقة.

كما سيكون استعداد أوسيمين للتنازل عن جزء من راتبه عاملًا مهمًا في إمكانية إتمام المفاوضات، خاصة أن الصفقة قد تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي الإسباني.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد لا ترغب في الدخول في صفقة أوسيمين بسبب ارتفاع قيمته المالية، مفضلة الإبقاء على خيارات أخرى في الخط الهجومي.

مستقبل جوليان ألفاريز يزيد تعقيد المشهد

ويتمسك أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي بالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة، وفقًا للتقارير المتداولة.

ويضع هذا الموقف إدارة أتلتيكو أمام معادلة معقدة، إذ قد يصبح رحيل ألفاريز هو العامل الذي يدفع سيميوني والإدارة إلى تكثيف التحرك نحو أوسيمين، بينما قد يؤدي استمرار المهاجم الأرجنتيني إلى إغلاق الباب أمام الصفقة.

وبالتالي، يبقى مستقبل فيكتور أوسيمين مفتوحًا على عدة احتمالات، رغم ارتباطه بعقد طويل مع جالطة سراي، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات أتلتيكو مدريد وموقف النادي التركي ورغبة اللاعب في حسم وجهته المقبلة.