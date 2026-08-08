حج القرعة 2027 .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

حج القرعة .. يترقب آلاف المواطنين في مختلف المحافظات بدء فتح باب التقديم لحج القرعة 2027، بعد إعلان وزارة الداخلية مواعيد استقبال الطلبات وآليات التسجيل والضوابط المنظمة للتقديم، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل، مع إتاحة أكثر من وسيلة للراغبين في تسجيل طلباتهم بما يسهل إجراءات التقديم.

وأوضحت وزارة الداخلية تفاصيل موعد التقديم وطرق التسجيل، إلى جانب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والفئات غير المسموح لها بأداء مناسك الحج وفق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إجراءات سداد الرسوم بعد إعلان نتيجة القرعة، بما يتيح للراغبين في التقديم التعرف على جميع الخطوات المطلوبة قبل بدء التسجيل.

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متى يبدأ التقديم لحج القرعة 2027؟

أعلنت وزارة الداخلية بدء استقبال طلبات التقديم لحج القرعة لعام 2027 اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على أن يستمر التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وخلال هذه الفترة يمكن للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج تسجيل طلباتهم من خلال الوسائل التي حددتها الوزارة، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة للتقديم، لضمان إدراج الطلب بصورة صحيحة ضمن قرعة الحج.

ما طرق التقديم لحج القرعة 2027؟

أتاحت وزارة الداخلية ثلاث وسائل للتقديم، بما يمنح المواطنين أكثر من خيار لتسجيل طلباتهم بسهولة.

وتشمل الوسائل التقديم في أي مركز أو قسم شرطة بجميع المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة، إلى جانب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02).

وأكدت الوزارة أن تعدد وسائل التقديم يأتي بهدف تسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين، مع توفير خدمات إلكترونية وهاتفية إلى جانب التقديم المباشر من خلال مراكز وأقسام الشرطة.

من هم غير المسموح لهم بأداء الحج؟

أوضحت وزارة الداخلية، وفق الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسلطات السعودية، وجود عدد من الفئات التي لن يسمح لها بالسفر لأداء مناسك الحج.

وتشمل هذه الفئات مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل، والمصابين بالتليف الرئوي، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو تليف الكبد.

كما تضم القائمة مرضى الزهايمر والخرف وبعض الأمراض العصبية والنفسية التي تؤثر على الإدراك، ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

وتشمل كذلك المصابين بالأمراض المعدية النشطة مثل «الدرن والسل الرئوي المفتوح والحميات النزفية»، وأصحاب السمنة المفرطة المرضية، والسيدات الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو حالات الحمل عالية الخطورة.

كما أوضحت الوزارة أنه لن يسمح للأطفال أقل من 12 عامًا بأداء مناسك الحج، مع الالتزام بأي ضوابط أو تحديثات جديدة تصدرها السلطات السعودية قبل موسم الحج.

شروط التقديم لحج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في جميع الراغبين في التقديم لحج القرعة 2027.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

كما يشترط التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء حج القرعة أو الحج السياحي أو حج الجمعيات الأهلية، مع عدم تقديم أكثر من طلب باسم الشخص نفسه.

ومن بين الشروط أيضًا توقيع المتقدم والمرافق «إن وجد» على جميع الإقرارات الخاصة بالحالة الصحية وعدم سبق أداء الحج، بالإضافة إلى تسجيل جميع البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة.

سداد رسوم حج القرعة 2027

أوضحت وزارة الداخلية أن إجراءات سداد الرسوم تبدأ بعد إعلان أسماء الفائزين في القرعة.

وتبلغ الدفعة الأولى من تكاليف الحج 80 ألف جنيه، ويتم سدادها خلال مدة 12 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك من خلال جميع فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصري.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بمواعيد السداد المحددة، حتى يتمكن الفائزون من استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالسفر وأداء مناسك الحج دون أي معوقات.

ماذا يجب على الراغبين في التقديم؟

ينصح الراغبون في التقديم بمتابعة المواعيد الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط قبل تسجيل الطلب، مع مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة بدقة لضمان قبول الطلب.

كما ينبغي اختيار إحدى وسائل التقديم التي حددتها الوزارة، سواء من خلال مراكز وأقسام الشرطة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة وزارة الداخلية، أو من خلال مركز تلقي طلبات الحج الهاتفي، مع الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لعملية التسجيل وسداد الرسوم في المواعيد المقررة بعد إعلان نتيجة القرعة.