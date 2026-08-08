متجوزة عرفي على جوزها الشرعي .. مشهد صادم في شقة بأكتوبر

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم ثالث أكتوبر بالجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بأن زوجته ما زالت على ذمته منذ 12 عامًا إلا أنها تركت منزل الزوجية وتقيم مع شخص آخر مدعيًا أنها تزوجته عرفيًا.





تفاصيل الواقعة



انتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود السيدة داخل الشقة برفقة شخص، وأقرت أمام رجال الشرطة بأنه زوجها بموجب عقد زواج عرفي، وأنها تقيم معه منذ فترة عقب نشوب خلافات بينها وبين زوجها الشرعي وتركها منزل الزوجية.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشرت النيابة العامة التحقيقات.