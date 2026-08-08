الطب 79% والأسنان 77% والصيدلة 71%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

مع بدء استعداد طلاب الثانوية العامة والأزهرية والحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، لمرحلة التقديم إلى الجامعات الخاصة والأهلية، تتجه الأنظار إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، والتي تم تحديدها وفقا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ويأتي ذلك في ظل إتاحة التقديم للطلاب إلكترونيا وبشكل مباشر عبر المواقع الرسمية للجامعات، حيث تشمل منظومة القبول 34 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية، بما يتيح للطلاب عددا متنوعا من الخيارات التعليمية والتخصصات الأكاديمية.

وتختلف الحدود الدنيا للقبول من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، وفقا لنوع الجامعة والكلية، إذ تبدأ من 52% في عدد من الكليات، بينما تصل إلى 81% في بعض كليات الطب البشري، وفيما يلي تفاصيل الحدود الدنيا للتقدم لمختلف الكليات:

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، يمكنهم التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر عبر المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الطب البشري

74% بجامعات الملك سلمان الدولية، وسيناء، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية.

76% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

79% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

81% بباقي الجامعات الأهلية.

طب الأسنان

73% بجامعات الملك سلمان الدولية، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وجامعة سيناء.

75% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

77% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

79% بباقي الجامعات الأهلية.

العلاج الطبيعي

72% بجامعات الملك سلمان وسيناء الخاصة، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية.

74% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

75% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

77% بباقي الجامعات الأهلية.

الصيدلة

68% بجامعات الملك سلمان وسيناء الخاصة، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية.

70% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

71% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

72% بباقي الجامعات الأهلية.

التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض والعلوم الأساسية

53% بجامعات الملك سلمان وسيناء الخاصة، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية.

54% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

55% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

56% بباقي الجامعات الأهلية.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الهندسة

64% بجامعات الملك سلمان وسيناء الخاصة، والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية.

65% بجامعتي الجلالة والعلمين الدولية.

67% بباقي الجامعات الخاصة، والأقصر الأهلية، ودمنهور الأهلية.

68% بباقي الجامعات الأهلية.

كليات أخرى

كما حدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للتقدم لعدد من الكليات الأخرى عند 52%، وتشمل كليات الفنون التطبيقية، والإعلام، واللغات والترجمة، والاقتصاد، والتربية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق، وعلوم الرياضة، والقانون، والآثار، والعلوم السينمائية، والجامعات التكنولوجية السويدية وساكسوني مصر.

وتأتي هذه الحدود الدنيا في إطار تنظيم إجراءات قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، بما يضمن وضوح قواعد الالتحاق أمام الطلاب وأولياء الأمور، ويعكس تنوع المسارات التعليمية المتاحة داخل منظومة التعليم العالي.