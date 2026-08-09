ماس كهربائي يشعل النيران داخل مخزن في سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، نشوب حريق داخل مخزن لتجميع كراتين الخردة، كائن بالطابق الأرضي "بدروم"، ملك شخص في العقد الثاني من العمر؛ ما أسفر عن احتراق كمية من الكراتين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بدائرة مركز سوهاج، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مصحوبة بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقار أو المناطق المجاورة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن لتجميع كراتين الخردة، كائن بالطابق الأرضي "بدروم"، ملك شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بذات الناحية.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من الكراتين الموجودة داخل المخزن، فيما لم ينتج عن الواقعة أي إصابات بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي امتداد للنيران إلى باقي أجزاء العقار.

وبإجراء المعاينة المبدئية لموقع الحريق، تبين أن السبب يرجح أن يكون حدوث ماس كهربائي من مفتاح عداد الكهرباء بالغرفة، أدى إلى اشتعال النيران بالمواد الموجودة داخل المخزن، خاصة مع طبيعة الكراتين القابلة للاشتعال.

وبسؤال مالك المخزن، أيد ما توصلت إليه المعاينة بشأن سبب الحريق، كما لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ولم يشتبه في وجود شبهة جنائية وراء اندلاع النيران.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فيما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه بشكل كامل، مع التأكيد على عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الواقعة.