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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فورد توروس هايبرد موديل 2026 في السوق السعودي

فورد توروس هايبرد موديل 2026
فورد توروس هايبرد موديل 2026
صبري طلبه

تواصل فورد تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودية من خلال طرح الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومنها فورد توروس موديل 2026 التي تعد من أبرز سيارات العلامة الأمريكية التي تحصل على منظومة دفع هجينة خفيفة.

أبعاد فورد توروس هايبرد موديل 2026

تعتمد توروس الجديدة على هيكل يبلغ طوله 4,927 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,875 ملم وارتفاعها إلى 1,498 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,930 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,595 كجم، بينما تحصل على عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

فورد توروس هايبرد موديل 2026

محرك فورد توروس هايبرد موديل 2026

تعتمد فورد توروس هايبرد 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مدعومًا بنظام هجين خفيف MHEV ، ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تصل إلى 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، بينما يقدم المحرك الكهربائي قوة قدرها 64 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 115 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية بنظام دفع FWD.

تجهيزات فورد توروس هايبرد موديل 2026

تضم السيارة 6 وسائد هوائية، وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، وتأتي السيارة كذلك بنظام تثبيت سرعة متكيف، مع تحذير من التصادم الأمامي ومكابح طوارئ ذاتية.

فورد توروس هايبرد موديل 2026

وتتوسع تجهيزات السلامة لتشمل أنظمة تحذير الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء ضمن المسار، إضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء ومراقبة إجهاد السائق، كما تحصل السيارة على حساسات ركن خلفية وكاميرا بزاوية 360 درجة.

وتوفر فورد توروس هايبرد 2026 مقاعد كهربائية أمامية، كما يأتي المقود متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات بقياس 8 بوصات، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، إلى جانب نظام صوتي يضم ست سماعات. 

أسعار فورد توروس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار فورد توروس هايبرد موديل 2026 في السوق السعودي من 121,900 ريال، بينما ترتفع قيمة الفئات الأعلى تجهيزًا لتتراوح بين 128,800 ريال و143,060 ريالا.

فورد توروس فورد توروس هايبرد أسعار فورد توروس أسعار فورد توروس 2026 في السعودية

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