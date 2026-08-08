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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على مدير شركة هدد صاحب منصة إلكترونية بحجب موقعه وإيذاء ابنته بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده بإلحاق الأذى بنجلته بالجيزة.

تفاصيل الواقعة 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخى  25 ، 30 يوليو المنقضى تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من القائم على النشر (مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل له عبر الموقع الإلكترونى الخاص بمجال عمله تتضمن عبارات تهديد بحجب الموقع الإلكترونى الخاص بشركته وطلب تحويل (مبلغ مالى) نظير عدم حجبه وتهديده بإلحاق الأذى بنجلته.


 

بإجراء التحريات أمكن ضبط المشكو فى حقه (مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد - وأصل إقامته بمحافظة الشرقية) وضُبط بحوزته (لاب توب - تابلت - جهاز حاسب آلى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُؤكد إرتكابه الواقعة")، وبمواجهته أقر بإمتلاكه شركة تعمل فى مجال البرمجيات منافسة لشركة الشاكى فى ذات مجال عمله ، وإرتكابه الواقعة بغرض إقصاء شركة الشاكى من سوق العمل لتحقيق أرباح مادية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تهديد النيابة العامة

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