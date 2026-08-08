تنسيق الجامعات مرحلة ثانية 2026 .. مؤشرات القبول والكليات المتاحة علمي

مع انطلاق ماراثون التنسيق الجامعي، تتجه أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور نحو موعد فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026، حيث تُمثل هذه المرحلة المحطة الأهم لاستكمال الرحلة التعليمية، حيث يتطلع الطلاب لمعرفة مؤشرات القبول وشغل الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد المتاحة، لذا يبحث الجميع عن الخريطة الكاملة للمواعيد المتوقعة، وأبرز الفرص المتاحة للالتحاق بتخصصات تناسب تطلعاتكم وتضمن لكم مستقبلاً أكاديمياً واعداً.

موعد بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية فرع الرياضيات، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تُعلن وزارة التعليم العالي، عن مؤشرات القبول في الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، فور فتح باب التسجيل، ومن المتوقع أن تأتي المؤشرات كالتالي:

- مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لعلمي رياضة نظام جديد 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75% فأكثر.

- مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لعلمي رياضة نظام قديم 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

ـ مؤشر القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026 علمي علوم، 220 درجة فأكثر بما يعادل نحو 68.75% للنظام الحديث.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2026

1- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، بالضغط هـــــنـــــا.

2- يضغط الطالب على اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص وكتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

5- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، والضغط على الخطوة الثانية.

6- كتابة بيانات الطالب الأساسية، واختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

7- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية، وإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

8- يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

9- يتم اختيار صيغة «Microsoft Print To PDF»، وعلى الطالب طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها للتقديم في الكلية المٌلتحق بها.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية

- كلية التربية تخصص رياضة في عددٍ من الجامعات بالمحافظات.

- كلية الزراعة.

- كلية العلوم «رياضة».

- كلية التجارة.

- كلية الآداب.

- كلية الحقوق بنظاميها «انتظام وانتساب».

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2026

ومن المتوقع أن تشمل كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2026 توافر بعض الكليات بكثرة مثل العام الماضي بنسب مئوية تراوحت بين 60% وحتى 68.75% وأبرزها:

ـ كلية التمريض أقاليم

ـ طب بيطري أقاليم

ـ حاسبات ومعلومات

ـ كلية علوم

- كلية التربية.

- كلية التجارة.

- كلية الحقوق.

- كلية الزراعة.