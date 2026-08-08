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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إيمان زين تكتب: وقفات تأملية مع الهزات الأرضية

إيمان زين
إيمان زين

ما بين دقيقة وأخرى تليها يشعر الجميع بالفزع والخوف، بين شخص يغدو ويروح لا يدري ما يفعل وكأنه لا يدري ما يحدث حوله، وآخر يترك مسكنه ويجري مسرعًا علّهُ ينجو من الخطر.

 وما بين هذا وهذا نقف ونتفكر في ما يحدث من عظمة قدرة  الخالق سبحانه وتعالى الذي تفضل علينا بنعمه التي لا تعد ولا تُحصى والتي منها ما تعودنا عليها وألفناها؛ فتأتي هذه الهزات الأرضية لتذكرنا بها، فالأرض الممهدة المستقرة التي ينعم كل كائن حي بالحياة والاستقرار عليها تضطرب، والمنزل الملاذ الآمن حيث الطمأنينة والأمان يُصبح مصدر الخوف والقلق.

 وهنا كان لزامًا على كل مسلم أن يفكر فيما قدمت يداه من عمل، وما هو قادم عليه لا محالة من الحساب، فمثل هذه الظواهر التي تحدث بين الحين والآخر كالزلازل وغيرها ما هي إلا تنبيه لكل مسلم وتذكير له بالعودة إلى ربه والتضرع إليه والخشوع والخضوع بين يديه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 63-64].

ومن السنة ما جاء عن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق؛ قال: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» رواه الترمذي. 

ولقد لخصت لنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها طرق النجاة وبينت كيف ينال المسلم معية ربه وحفظه وتأييده في شخص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما قال: قد خَشيتُ على نَفسي، فقالت له : كَلَّا، أبشِرْ، فوالله لا يُخزيكَ اللهُ أبَدًا؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ، وَتصدُقُ الحَديثَ، وتَحمِلُ الكَلَّ، وتَقري الضَّيفَ، وتُعينُ على نَوائِبِ الحَقِّ.
 

الزلازل عبد الله بن عمر السيدة خديجة الرعد الصواعق

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