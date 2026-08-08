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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: "كاميرا الحكم ملهاش فايدة" في الدوري

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي

علق عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على المطالبة بإستقدام كاميرا الحكم تمهيدا لإستخدامها فى مباريات الدوري الممتاز ومختلف المسابقات المحلية.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الجديد يوم 21 أغسطس الجاري.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كاميرا الحكم ليست تابعة إلى لجنة الحكام وإنما تابعة للجنة المسابقات.

تابع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام: كاميرا الحكم ملهاش فايدة كبيرة فى الدورى المحلي وبقية المسابقات المحلية.

أضاف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة: تكلفة استقدام كاميرا الحكم سوف تكون كبيرة للغاية فى الدوري المصري.

ولفت عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام إلى أنه من الصعب جدا تطبيق تقنية كاميرا الحكم فى المسابقات المحلية. 

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.

عصام عبدالفتاح اتحاد الكرة لجنة الحكام الدورى الجديد رابطة الأندية كاميرا الحكم

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