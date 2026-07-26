عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد موعد عودته إلى القاهرة وخارطة الطريق لتطوير التحكيم.

ويتقلد حاليا عصام عبدالفتاح مهام الإشراف على لجنة الحكام فى الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأعلن اتحاد الكرة أمس السبت تعيين عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة الحكام خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

بوجه الشكر الى اتحاد الكرة ممثلا فى المهندس هاني أبوريدة وإن شاء الله أكون عند ثقة مجلس الإدارة في قادم الأيام.

تابع عصام عبدالفتاح: إن شاء الله سيكون هناك إستراتيجية واضحة وخطة لتطوير التحكيم المصري.

أضاف عصام عبدالفتاح: أنا بمد إيدى لكل أسرة التحكيم إننا نكون إيد واحدة ونطور جميعا مع بعض التحكيم.

واصل عصام عبدالفتاح: التحكيم محتاج لكل جهود كافة أبنائه مش لجنة الحكام فقط.

واستطرد عصام عبد الفتاح: أنا فى كورس تابع للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وأنا المسؤل عن منظمى الحكام للحكام الغانيين.

وأردف قائلا : هرجع بعد 3 أيام إلى القاهرة بعد الإنتهاء من كورس الحكام فى الفيفا.

وقال عصام عبدالفتاح أيضا : عقب عودتي إلى القاهرة سأقوم بعرض تشكيل أعضاء لجنة الحكام الجدد على مجلس الإدارة إضافة إلى خطة تطوير التحكيم.

واختتم عصام عبدالفتاح حديثه قائلا: نسعى إلى تطوير التحكيم والإهتمام بالحكام الواعدين والمواهب وإستقلالية القرار ونرحب بأى نقد بناء يتم توجيهه إلى منظومة التحكيم فى إطار الإستفادة وتصحيح أية أخطاء واردة فى المجال التحكيمي.

تصريحات لموقع اتحاد الكرة

أكد عبد الفتاح أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عبد الفتاح على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.