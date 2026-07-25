محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

خاضت المغرب أول مبارياتها في المونديال أمام البرازيل بـ 11 لاعب كلهم مولودين خارج المغرب

&...ياسين عياري لاعب السويد سجل هدف بلاده الأول ضد تونس ورفض الاحتفال احتراماً لوالده التونسي الأصل

&...احتلال جماهيري مصري لشوارع مدينة ڤانكوڤر الكندية قبل مباراة مصر ونيوزيلندا

&...في ثاني مبارياتها مصر بتحقق الفوز لأول مرة من 92 سنة بداية مشاركاتها في المونديال وكان ضد نيوزيلندا

&...إصابة مروعة لاسماعيل كونيه لاعب كندا بعد تدخل عنيف من عاصم ماديبو لاعب منتخب قطر أسفر عن كسر مضاعف في الساق

&...بلوك تاريخي لياسر إبراهيم أمام تسديدة إيرانية قوية في أخر دقيقة من مباراة مصر وإيران ....البلوك دا حفظ لمصر نتيجة التعادل وحرم إيران من الصعود لدور ال32

&...فوزينيا حارس الكاب ڤيردي صاحب الأربعين عاماً وبعد أدائه الخرافي أمام أسبانيا وصعود منتخبه لدور ال32 ارتفع عدد متابعيه على انستجرام من 50 ألف إلى 28 مليون متابع

&...في دور ال32 المغرب تنتصر على هولندا بضربات الترجيح....ياسين بونو بطريقة إعجازية بيتصدى لضربة هولندية بكف إيده الشمال وهو واقف على رجله

&...بعد خسارة الكونغو الديمقراطية من انجلترا بصعوبة وفي أثناء المؤتمر الصحفي لسباستيان ديسابر مدرب الكونغو....المتحدث الرسمي للمنتخب الكونغولي بيوقف المؤتمر عشان يبلغ ديسابر بوفاة والده

&...في أعقاب خروج المنتخب السنغالي أمام بلجيكا وفتح تحقيقات رسمية في السنغال بيكتشفوا إن طبيب المنتخب اللي شغال مع أكتر من جهاز فني من عشر سنين هو طبيب أمراض نساء وتوليد

&...لقطة بتنتشر في العالم كله لمحمود سليم محلل أداء المنتخب المصري أثناء شرحه للاعبين تحركات ماثيورايان حارس استراليا الاحتياطي اللي نزل في آخر دقيقة في المباراة لكن سليم كان عامل حسابه

&....محمد صلاح بمنتهى برود أعصاب بيسجل ضربة الترجيح الثالثة لمصر في مرمى استراليا على طريقة بانينكا وسط دهشة كل من الملعب

&...حسام عبدالمجيد بيسجل أخر ضربة ترجيح لمصر في مباراة استراليا وبيصعد بمصر لدور ال16 في ليلة مصرية تاريخية

&....لوبيز كابرال لاعب كاب ڤيردي بيسجل أجمل أهداف دور ال32 في مرمى الأرجنتين ومن كتر فرحته أصر على الصعود للمدرجات للاحتفال مع صديقته وسط دهشة واستغراب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين والجمهور

&....لأول مرة في تاريخ كأس العالم يتم تسجيل 5 أهداف بعد الدقيقة 70 في مباراة انتهت بفوز سويسرا على البوسنة 1/4

&...عقب مباراة المغرب وكندا في دور ال16 التقطت العدسات أليسيا إنفانتينو نجلة رئيس الفيفا وهي ترتدي تيشيرت المنتخب المغربي

&....قبل مباراة أمريكا وبلجيكا في دور ال16 تدخل الرئيس الأمريكي ترامب لدى الفيفا لإلغاء إيقاف اللاعب الأمريكي بالوجون اللي تم طرده في مباراة منتخب بلاده ضد البوسنة في دورال 32 في واقعة ليس لها مثيل في تاريخ الفيفا وشارك اللاعب بالفعل رغم احتجاج الاتحاد البلجيكي والاتحاد الأوروبي....الطريف أن بلجيكا فازت 1/4

&.... تصريحات نارية لحسام حسن انتشرت في الميديا العالمية بخصوص نصرة فلسطين في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مصر والأرجنتين رداً على سؤال موجه من صحفية تركية وتأييد محلي ودولي واسع لتصريحات حسام

&...في الدقيقة 21 من مباراة مصر والأرجنتين مصطفى شوبير بيتصدى لركلة جزاء من ميسي وبيحافظ على تقدم مصر في الشوط الأول

&....حسام حسن بيشير بعلامة X المعبرة عن العنصرية احتجاجا على حكم المباراة والحركة بتنتشر بشكل رهيب في مصر والدول العربية

&....بعد انتهاء مباراة مصر والأرجنتين التقط المخرج ليونيل ميسي وهو يبكي بحرارة بعد معاناة شديدة لمنتخب بلاده ضد الفراعنة

&....مصطلح انتشر بسرعة رهيبة للاعب مصطفى زيكو بعد مباراتنا ضد الأرجنتين NO FEAR

&....غزو مصري الكتروني لحسابات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتسيكييه وزوجته على السوشيال ميديا ما دفع الحكم لإغلاق جميع حساباته

&.... اعتراض نرويجي على هدف انجلترا الأول في دور ال 8 بحجة أن الكرة الطولية التي لعبها حارس النرويج لامست أسلاك الكاميرا العلوية المعلقة واستفاد منها المنتخب الانجليزي وأحرز الهدف وهو ما كان يستوجب إيقاف اللعب ....الفيفا أكد أن المستشعر الموجود بالكرة لم يرسل ما يفيد بملامستها للأسلاك

&....بكاء ليونيل سكالوني أثناء المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة النهائي ضد أسبانيا واعتذاره للشعب الأرجنتيني ثم مغادرته وهو يبكي وسط تصفيق الإعلاميين الحاضرين للمؤتمر