التموين: التظلمات لا تتجاوز 1.5%.. وصرف دعم يوليو بأثر رجعي للمستحقين اعتبارًا من أول أغسطس

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن نسبة التظلمات المقدمة من المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة "غير مستحق" لم تتجاوز 1.5% منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو، مؤكدًا أن الأعداد لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي نحو 850 ألف مواطن تلقوا الرسالة.

إجراءات تحديث البيانات

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة عملت على تسهيل إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات من خلال أكثر من آلية، ما يضمن سرعة إنجاز الطلبات والبت فيها.

الأرقام المتعلقة بالمنظومة

وأشار إلى أن الحصر النهائي لطلبات التظلم سيتم مع نهاية يوليو الجاري، موضحًا أن الوزارة ستعلن للرأي العام جميع الأرقام المتعلقة بالمنظومة، بما في ذلك عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، وعدد الحالات التي ثبت استحقاقها وعادت للاستفادة من الدعم.

وأكد المتحدث الرسمي أن لجان فحص التظلمات مستمرة في عملها حتى الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات، على أن يتم إعلان النتائج النهائية بنهاية الشهر الجاري.

إعادة تفعيل بطاقته التموينية

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن صرف الدعم بأثر رجعي، أكد كمال أن المواطن الذي تثبت أحقيته في الدعم بعد فحص التظلم ستتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من 1 أغسطس، مع صرف مستحقاته عن شهر يوليو بأثر رجعي.

وأضاف أن المستفيدين الذين تثبت أحقيتهم سيحصلون على مقررات شهر أغسطس، إلى جانب مستحقات شهر يوليو التي لم يتم صرفها، بما يضمن عدم ضياع حقوق المواطنين المستحقين للدعم.