مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2026.

وفي هذا الإطار، كشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة الأخبار، آخر المستجدات المتعلقة بموعد إعلان النتيجة، إلى جانب توقعاته بشأن نسب النجاح وموعد انطلاق تنسيق الجامعات.

لا موعد رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن

أكد رفعت فياض أنه لا توجد أي جهة يمكنها الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سوى وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل قبل اعتماد النتيجة.

وأشار إلى أن جميع المواعيد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية تظل مجرد توقعات، ولا يمكن اعتبارها مواعيد رسمية حتى تصدر الوزارة بيانًا معتمدًا.

توقعات بإعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

وأوضح مدير تحرير جريدة الأخبار أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، إلا أنه شدد على أن هذا الموعد يظل غير رسمي، ويرتبط بانتهاء جميع مراحل التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة بشكل نهائي.

وأضاف أن الوزارة تحرص كل عام على مراجعة النتائج بدقة قبل إعلانها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال التصحيح.

مؤشرات النجاح مطمئنة

وفيما يتعلق بنسبة النجاح، أكد رفعت فياض أن المؤشرات الأولية تعكس نتائج مطمئنة، متوقعًا ألا تقل نسبة النجاح عن العام الماضي، وأن تدور في حدود 80%.

وأشار إلى أن النسبة النهائية لن تُحسم إلا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا من وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن أي أرقام يتم تداولها قبل ذلك تبقى مجرد توقعات.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2026

وكشف فياض أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 ستبدأ بعد نحو أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أن هذا الفاصل الزمني يمنح المدارس فرصة لتسليم استمارات النجاح للطلاب، حتى يتمكنوا من تسجيل بياناتهم ورغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن إجراءات التنسيق ستسير وفق الآليات المعتادة، حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، ثم تتوالى مراحل التنسيق وفقًا للجدول الذي تعلنه وزارة التعليم العالي.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

ويواصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور متابعة كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم بشأن موعد إعلان النتيجة، في ظل حالة من الترقب والانتظار، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال الكنترولات، حيث تمثل النتيجة الخطوة الأولى نحو تحديد مستقبل الطلاب الجامعي، قبل انطلاق مراحل تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المختلفة.