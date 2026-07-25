قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد
حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير
رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد
إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2026

وفي هذا الإطار، كشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة الأخبار، آخر المستجدات المتعلقة بموعد إعلان النتيجة، إلى جانب توقعاته بشأن نسب النجاح وموعد انطلاق تنسيق الجامعات.

لا موعد رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن

أكد رفعت فياض أنه لا توجد أي جهة يمكنها الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سوى وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل قبل اعتماد النتيجة.

وأشار إلى أن جميع المواعيد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية تظل مجرد توقعات، ولا يمكن اعتبارها مواعيد رسمية حتى تصدر الوزارة بيانًا معتمدًا.

توقعات بإعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

وأوضح مدير تحرير جريدة الأخبار أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، إلا أنه شدد على أن هذا الموعد يظل غير رسمي، ويرتبط بانتهاء جميع مراحل التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة بشكل نهائي.

وأضاف أن الوزارة تحرص كل عام على مراجعة النتائج بدقة قبل إعلانها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال التصحيح.

مؤشرات النجاح مطمئنة

وفيما يتعلق بنسبة النجاح، أكد رفعت فياض أن المؤشرات الأولية تعكس نتائج مطمئنة، متوقعًا ألا تقل نسبة النجاح عن العام الماضي، وأن تدور في حدود 80%.

وأشار إلى أن النسبة النهائية لن تُحسم إلا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا من وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن أي أرقام يتم تداولها قبل ذلك تبقى مجرد توقعات.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2026

وكشف فياض أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 ستبدأ بعد نحو أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أن هذا الفاصل الزمني يمنح المدارس فرصة لتسليم استمارات النجاح للطلاب، حتى يتمكنوا من تسجيل بياناتهم ورغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن إجراءات التنسيق ستسير وفق الآليات المعتادة، حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، ثم تتوالى مراحل التنسيق وفقًا للجدول الذي تعلنه وزارة التعليم العالي.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

ويواصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور متابعة كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم بشأن موعد إعلان النتيجة، في ظل حالة من الترقب والانتظار، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال الكنترولات، حيث تمثل النتيجة الخطوة الأولى نحو تحديد مستقبل الطلاب الجامعي، قبل انطلاق مراحل تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المختلفة.

طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

ترشيحاتنا

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم

4 ملايين سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وزير الري

وزير الري يبحث تنفيذ مشروعات برنامج إدارة مياه دلتا النيل في 3 محافظات

وزارة التضامن الاجتماعي

لجنة مسابقة الأب القدوة تنهي أعمالها استعداداً لإعلان الفائزين

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد