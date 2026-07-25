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وزير الخارجية : تعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا وتطوير العلاقة مع رابطة الآسيان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية : تعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا وتطوير العلاقة مع رابطة الآسيان

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاهتمام بتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا، وتطوير العلاقة المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء ما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع كل من لي هواي ترونج، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، و سوجيونو وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، و ثونجسافانه فومفيهان، وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في إطار توطيد الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى "شريك حوار قطاعي"، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون مع دولها في مختلف المجالات.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال.

كما استعرض الوزير عبد العاطي ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

وشهدت اللقاءات تبادلًا للرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية، وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية جنوب شرق آسيا

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