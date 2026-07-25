رئيس مجلس القيادة اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا ، عاجلا حيث قال رئيس مجلس القيادة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب لخدمة أجندات إيران.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.

وفي سياق متصل، جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وكل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

على هامش جتماع رابطة الآسيان. عبد العاطي يلتقي وزراء خارجية فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة ولاوس.