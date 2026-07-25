استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه



واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، بالتزامن مع استمرار عطلة البنوك بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو، ليحافظ على مستوياته المسجلة منذ آخر يوم عمل بالجهاز المصرفي.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، دون أي تغييرات مقارنة بآخر تحديث قبل بدء الإجازة.



ويستمر توقف العمل بالبنوك لمدة ثلاثة أيام متتالية، بعد قرار البنك المركزي تعطيل العمل اعتبارًا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إلى جانب العطلة الأسبوعية.



وعلى مستوى أقل أسعار الدولار، سجل بنك الإمارات دبي الوطني 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، فيما جاء ميد بنك في المرتبة الثانية بسعر 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها: كريدي أجريكول، وأبوظبي الأول، والكويت الوطني، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري.



وفي غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، استقر سعر الدولار عند 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، وذلك في بنوك العقاري المصري العربي، وبيت التمويل الكويتي، والعربي الإفريقي الدولي، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري.



وسجل أعلى سعر للدولار 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في بنكي سايب ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ 51.31 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في بنكي نكست وHSBC، ليواصل الدولار تحركاته المحدودة في ظل توقف التداولات الرسمية بالبنوك خلال فترة الإجازة.